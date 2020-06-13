Tatar: Pandemi hastanesi yapılacak

Başbakan Ersin Tatar, ekonomiyle ilgili ikinci paketin pazartesi açıklanacağını, maaş kesintilerinin de duracağını belirterek ayrıca, şu ana kadar yapılan maaş kesintilerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geri ödeneceğini söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma Başbakan Ersin Tatar, pandemi süresinde hükümet olarak çok özerverili çalıştıklarını söyledi ve yiğidin hakkının da verilmesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak gelmesinin ülkeye verdiği güvenin önemini vurgulayan Tatar, ülkedeki ekonomik çarkların dönmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Yaşanan sürecin çok zor olduğunu ve önlerini dahi göremedikleri günlerde mücadele etmeye devam ettiklerini dile getiren Başbakan Tatar, “Özellikle sağlık çalışanları ve halkın duyarlılığı ile buralara geldik” dedi.

Kendilerinin sürekli ekonominin de düzelerek umut, cesaret ve bu süreçten çıkmayı başarabilecekleri mesajını vermeye çalıştıklarını kaydeden Tatar, Adanın her türlü güzellikleriyle bir cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

“PANDEMİ HASTANESİ YAPILACAK”

Tatar, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan Planlama ve İnşaat Dairesi’ni dürtmesini” isteyen Başbakan Tatar, şu anda üç hastane projesi olduğunu söyledi.

Pandemi hastanesini yapmak için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve en yakın zamanda da üç tane hastane yapımına başlanacağını söyleyen Tatar, Girne, Güzelyurt ve pademi hastanelerinin onayı alındığını ve ihaleye çıkılacağını söyledi. Tatar, “Üç büyük proje müteahhitleri bekliyor. Bürokratik işlemlerin tamamlanması için talimat verdim” diye konuştu.

Sürekli olarak “Pandemi hastanesi yoktur” diye yapılan eleştirilerle dünyaya giden mesajlarla yanlış imaj oluşturulduğunu, memlekete yazık edildiğini belirten Başbakan Tatar, pandemi hastanesi için gerekli kaynağın hazır olduğunu, iki ay içinde bu işin biteceğini belirtti.

Reel sektörü unutmadıklarını ciddi kaynaklar ayrıldığını da dile getiren Tatar, Türkiye’den yapılan katkının bu süreçte maliyenin giderlerinde bir sıkıntı yaşanmaması için verilen büyük bir destek olduğunu ifade etti.

İkinci paketin pazartesi açıklanacağını, maaş kesintilerinin de duracağını belirten Başbakan Ersin Tatar ayrıca, şu ana kadar yapılan maaş kesintilerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geri ödenmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını da açıkladı. Başbakan Tatar, ödenecek bu paranın ülke piyasasına gireceğini, böylede piyasada bir döngü yaratılacağını vurguladı.