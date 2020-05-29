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Tatar: Pandemi siyasi temelde bir ayırım yapmadı

KKTC’nin Koronavirüs’e karşı etkin ve başarılı bir mücadele verdiğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, Kovid-19 verilerini yayınlayan Google News’un , bütün dünya devletlerinin istatistiki bilgilerinin yer aldığı sayfasında KKTC’nin verilerine de yer vermesine  değindi .

29 Mayıs 2020 Cuma 21:39
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Tatar: Pandemi siyasi temelde bir ayırım yapmadı

KKTC’nin Koronavirüs’e karşı etkin ve başarılı bir mücadele verdiğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, Kovid-19 verilerini yayınlayan Google News’un , bütün dünya devletlerinin istatistiki bilgilerinin yer aldığı sayfasında KKTC’nin verilerine de yer vermesine  değindi ve bu mücadelenin ve ortaya çıkan bilimsel verilerin sınır tanımadan dünya ile paylaşılmasının önemli olduğunu kaydetti. KKTC’deki COVID-19 ile ilgili verilerin dünya ile paylaşılabilmesi için devletin yetkili makamlarının Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) başvuruda bulunduğunu anımsatan Tatar, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kıbrıs’a ilişkin paylaştığı rakamların sadece adanın Güneyi ile ilgili rakamlar olduğuna, dolayısıyla bu durumun adanın gerçek ve genel durumunu yansıtmadığına, dolayısıyla da Kıbrıs’la ilgili verilerin eksik kaldığının altını çizdi.

“DSÖ’NÜN TUTUMU NE ETİK NE BİLİMSEL AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ”

DSÖ’nün dünyadaki en küçük ülkelerin dahi rakamlarını paylaşmasına karşın KKTC’nin rakamlarına yer vermemesinin ne bilimsel açıdan ne de etik açıdan kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Başbakan Ersin Tatar, bu durumun Kıbrıs Türk Halkı’na karşı yapılan bir haksızlık olduğu kadar, verilerin küresel olarak paylaşılması noktasında da zafiyet yarattığına işaret etti.

PANDEMİ SİYASİ TEMELDE BİR AYIRIM YAPMADI”

Pandeminin siyasi temelde bir ayırım yapmadığını belirten Başbakan Tatar, COVID-19’un milliyet, din, dil, ırk, renk, yaş ve sınır ayırımı gözetmeksizin insanlığı tehdit ettiğine vurgu yaparak, “Dünya tarafından haksız ambargolara maruz bırakılsak da, hükümetimizin COVID-19’ a karşı sağlık ve diğer bütün çalışanlarımız ile halkımızla bir bütün olarak verdiği mücadele, Dünya’daki seyre bakıldığında son derece başarılı ve memnuniyet vericidir. Elbette alınan başarılı sonuçlarda Anavatan Türkiye’nin de desteği belirleyici olmuştur” ifadelerini kullandı.

“DSÖ KIBRIS’TAKI VERİLERİN DOĞRU YANSITILMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPMALI”

Koronavirüs (COVID-19) verilerini yayınlayan Google News’un, bütün dünya devletlerinin istatistiki bilgileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verilerini de sınır tanımadan yayınlamasının anlamlı ve önemli olduğunu belirten Başbakan Ersin Tatar, “Umarım Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de böylesi bir durumda sınır tanımadan ve siyasi saplantılara takılmadan başvurumuzu değerlendirir ve Kıbrıs’taki verilerin doğru yansıtılması konusunda gerekli duyarlılığı gösterir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
PandemiKoronavirüsDSÖ
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Vatandaş 2020-05-29 22:23:37

Sn.Başbakanım önemli bir konuda dikkatinizi çekmek isterim..GÜNDEM KIBRIS denen internet haber kanalı künyesi belli olmayan bir haber kaalıdır..Adresi belli değil,telefonları belli değil ve en önemlisi çoğu zamalarda provokatif haberler yapıp insanları birbirine düşürüyor..Daha önceleri haber müdürü olarak BAHAR SANCAR isminde bir bayanın ismi ve bir de cep telefonu yazıyordu künye bölümünde..Ancak çok şikayetler oldu,deşifre oldular diye şimdi künyelerine baktımızda telefon numarası da kayboldu,Bahar Sancar da kayboldu ve yerine insanlarla dalga geçer gibi ADAMSON lar geldi...Bir vatandaş olarak uyarı yapıyorum ve bu konunun tarafınızdan ciddiye alınmasını ve incelenmesini istiyorum..Yalan yanlış/provokatif haberlerin önüne geçmek için konuya ciddiyetle el atacağınıza inanıyorum..Saygılar Sn.Başbakanım

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