Tatar: “Pandemide sağlık sistemimiz çok büyük bir aşama kaydetti”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

İzolasyon süreci boyunca birkaç kitap bitirdiğini söyleyen Tatar, telefon aracılığı ile vatandaşla görüşmeye devam ettiğini ve halktan kopmadığını söyledi.

İzolasyonda olmasına rağmen çalışmalarına da devam ettiğini söyleyen Tatar, bu süreçte çok fazla destek gördüğünü de sözlerine ekledi.

Pandemi süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Tatar, sağlık hizmetlerinin aksamaması için pandeminin başından bu yana yoğun bir çaba gösterdiklerini söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla iki ayda Pandemi Hastanesi’ni yaptık. Bunlar ülkeye çok büyük bir kazanım olmuştur. Pandemide sağlık sistemimiz çok büyük bir aşama kaydetmiştir. Pandemi sonrası KKTC’de çok büyük yatırımların önünü açmak adına çok önemli adımdır. Çok büyük yatırımların yapılabileceğini ortaya çıkarmıştır” dedi.