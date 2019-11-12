Tatar PGM’den aranıp aranmadığına dair bilgi istedi

Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC PGM’den İnterpol tarafından aranırlığı ve şahsında soruşturma olup olmadığına dair bilgi talebinde bulundu. Tatar’ın bilgi talebine KKTC Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu imzasıyla verilen yanıtta TC Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’ndan KKTC PGM’ye bu konuda herhangi bir tespit ulaşmadığı belirtiliyor.

Polis Genel Müdürlüğü, hazırladığı resmî belgede “Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.