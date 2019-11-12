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Tatar PGM’den aranıp aranmadığına dair bilgi istedi

12 Kasım 2019 Salı 21:22
Tatar PGM’den aranıp aranmadığına dair bilgi istedi

Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC PGM’den İnterpol tarafından aranırlığı ve şahsında soruşturma olup olmadığına dair bilgi talebinde bulundu. Tatar’ın bilgi talebine KKTC Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu imzasıyla verilen yanıtta TC Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’ndan KKTC PGM’ye bu konuda herhangi bir tespit ulaşmadığı belirtiliyor.

Polis Genel Müdürlüğü, hazırladığı resmî belgede “Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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Vatandaş 2019-11-12 21:26:20

En iyisi bir ingiltere bileti al da bir deneyiver bakalım ne oacak..Başka türlü olmayacak bu iş..

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no name 2019-11-12 21:32:44

bu kadar formaliteye gerek yoktu interpolun sayfasından bakabilirdi

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Yurttaş 2019-11-12 21:46:57

Peki iyi de şu hayali koyun ihracatında Sn.Tatar'ın da 13 üncü sırada ismi var..Polis genel müdürlüğü bunu da bir araştırsın bakalım..Halk olarak bilmek isteriz..Yoksa Sn.Tatar da Zorlu Töre gibi dokunulmazlık zırhını mı kullanıyor Türkiye'ye gittiğinde? Bilindiği gibi Töre'nin Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Töre hakkında 01 Nisan 2010 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı..

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Güllü Ziba 2019-11-12 22:22:13

Ne oldu Ersin bey? İngiltere'de para dolandırıcılığı yapıptığında hatırlardın
Şimdi de başkalarına emir veriyorsun araştırsınlar bakalım interpoldan aranıyorsan
Sormak bile ayıp, suçu işlediğine bizim polis müdürümüze mi sordun
Ayıplar olsun

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Alican 2019-11-12 23:14:41

Düşünebiliyormusunuz;Böylesine şaibeli bir adam bu ülkede başbakanlık koltuğunda oturuyor..Ne ala memleket..Kktc'yi yaşatacağız,Atlılar,Sandallar,Muratağa,anavatan yavruvatan,bayrak sancak..Salla gitsin Tatar,kalede Kıbrıs Türkü var nasılsa..

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