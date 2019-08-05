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Tatar: Politikamız sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesini sağlamaktır

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:08
Tatar: Politikamız sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesini sağlamaktır

Başbakan Ersin Tatar, Ahmet Varış Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nı  (Tıp-İş) kabul etti.

Tıp-İş başkanı Ahmet Varış Başbakan Tatar’a yeni görevinde başarılar dilemek ve sendikanın beklentilerini aktarmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın kurulduğu günden beri her bireyin kaliteli ve eşit sağlık hizmeti almasını çalıştıklarını ifade ederek, sorunları aktarıp, birlikte çözüm yolları bulmak istediklerini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar ise sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilembilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gereğine dikkat çekti.

Tatar, devletin gerek bütçe anlamında gerekse yasal düzenlemelerle sağlık sektörüne  sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası ile genel sağlık sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Başbakan Tatar, “ilgili paydaşlarla bunun nasıl yapılacağı konusunda bir kanaata varmalıyız” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs Türk hekimlerinin başarılarından da söz eden Başbakan Tatar, geçtiğimiz yıllarda ükemizde yapılamayan birçok hizmetin şuanda verilebildiğini vurguladı.

Tatar, “Yılda 300 by-pass yapılmaktadır ve bu başarı son10-15 senede gelmiştir dolayısıyla bir 10-15 sene sonra nelerin yapılacağını düşünmek lazım, planlamak lazım ve bu başarılı hekimlerimize, bu fırsatların verilebilmesi lazım. Bütçe sıkıntılarımız vardır. Ama şartları zorlayarak, imkanları yaratarak, gelişen ve ekonomisi büyüyen KKTC’de gerekli düzenlemeleri yaparak, kendi insanımıza en iyi şekilde sağlık hizmlerinin  verilmesi politikamızdır. Bu konuda başarılı olmak durumundayız.” şeklinde konuştu.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
TatarSağlık
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