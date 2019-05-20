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Tatar: Prensipte anlaşma sağlandı!

20 Mayıs 2019 Pazartesi 18:33
Tatar: Prensipte anlaşma sağlandı!
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Hükümet Kurma çalışmalarında Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında görüşmeler devam ederken, artık son aşamaya gelindiği ve gelişmelerin olumlu olduğu öğrenildi.

HP’nin yarın UBP Genel Merkezi’ne gerçekleştireceği ziyaret sonrası durumun daha da netleşmesi bekleniyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkenin içerisinden geçmekte olduğu kritik  koşulları dikkate alarak hareket ettiklerini ifade ederek “karşılıklı saygı çerçevesinde ülkenin sorunlarına çözüm üretecek bir hükümet kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile yaptıkları görüşmelerde temel prensiplerde önemli oranda yakınlaşma sağladıklarını belirten Tatar yarın yapılacak görüşme ile durumun netlik kazanacağını söyledi.

HP, 3 bakanlıkla devam edecek…

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Haber Kıbrıs’a özel açıklamalar yapan Ersin Tatar, hükümetin kurulması halinde Halkın Partisi’nin geçmiş hükümette elinde tuttuğu 3 bakanlık ile yola devam edeceğini aktardı. Tatar, yapılan görüşmelerde ülkenin sorunlarına çözüm üretecek ve güven oluşturacak bir hükümet modeli ortaya çıkmasına odaklanıldığını ifade ederek önemli olanın ülke sorularına çözüm üretecek bir koalisyon hükümetinin ortaya çıkması olduğuna işaret etti.

Tatar, şöyle devam etti:

“Yarın HP bize kahve içmeye gelecek. Daha sonra biz UBP PM’yi toplayacağız. Memleket battı, yeter artık istikrarlı memleket meselelerine odaklanacak bir hükümete ihtiyaç var. Erken seçim olmaması için çaba sarf ediyoruz. UBP-HP koalisyon hükümeti için 3 aşağıya 5 yukarıya fotoğraf netleşti. Prensiplerde yakınlaşma sağladığımızı söyleyebilirim, yani gelişmeler olumlu. Vicdanım her konudan rahat. Kimsenin haddini aşmadan sağlıklı bir hükümet kurulmasını temenni ediyorum. Halkın Partisi de  iyi niyetle hükümet kurmak için çaba sarf ediyor. Biz de, onlar da, üzerimize düşeni yapıyoruz. HP ile toplamda 2 resmi toplantı gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz sırasında biz İçişleri Bakanlığı’nın UBP’de olmasını istedik ancak HP bu konuya sıcak bakmadı, onların da bizden talepleri oldu örneğin Gençlik ve Spor Dairesi’ni istediler biz de ona sıcak bakmadık. Sonuçta tek bir hükümet kurulur, bakanlar kurulu bir bütündür, başarı da başarısızlık da bakanlar kurulunun olur. Karşılıklı saygı çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor. Yarın yapacağımız görüşme sonrasında yapılan çalışmalara son şekli verilebilecekse verilecek. Eğer yarın yapılacak görüşmemiz de beklediğimiz gibi olumlu sonuçlanırsa akşama konuyu parti meclislerimize götürüp onların bilgi ve onayına sunacağız. Benim beklentim gelişmelerin olumlu olması ve ülkenin Çarşamba günü yeni hükümete kavuşmasıdır. Tabi ki bu yarın yapılacak görüşmeye bağlı. Karar orada verilecek.

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Doğru Söz 2019-05-20 19:14:21

Bir tarafta prensipler diyorsunuz ondan sonra da baklayı ağzınızdan kaçırıyor ve esas meseleye, yani bakanlık paylaşımlarına geliyorsunuz. Hayırlı paylaşımlar! Gerisi teferruat... Bu memleket insanından bir bok olmaz.

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Vatandas 55 2019-05-20 22:40:12

Ersibey neden hp de ısrar ediyor ki! Sanki 1.partiymis gibi hp.içişlerini ver, dışişlerini ver.yekyaa.bakanhanim koltuğa sımsıkı sarılmış bırakmiyo.seçim lūtfen.demokrasi var,özgūr irade var.zoraki bakanlikda oturacak ne mūnasebet yaaaa ne mūnasebet.derhal seçim.

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