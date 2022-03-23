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Tatar, prestijini toplamak için ödül sipariş ediyor!

Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı sosyal medyadan sert sözlerle eleştirdi.

23 Mart 2022 Çarşamba 11:34
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Tatar, prestijini toplamak için ödül sipariş ediyor!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı sosyal medyadan sert sözlerle eleştirdi. Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı Tatar'ın , göreve atandığı ilk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı makamının prestijini darmadağın ettiğini belirtti. Derya, Tatar'a "Yılın Devlet Adamı" ödülü verilmesine tepki göstererek " Her gün elektrik kesintisi yapılan, akaryakıt ve ilacın bulunmadığı, insanlar zamlar altında ezilirken üçlü kararnamelerle birilerine makam ve maaş verildiği, eğitim ve sağlığın kendi kaderine terk edildiği bir devletin "adamı" olmayı, halkın derdine çözüm üretmeye ve kendi yurttaşıyla yan yana durmaya tercih ediyor." ifadelerini  kullandı.

Derya'nın açıklamasının tamamı şöyle: 

"Halk TV muhabirini saygısızca saraydan kovan Ersin Tatar bey, göreve atandığı ilk günden itibaren darmadağın ettiği Cumhurbaşkanlığı makamının prestijini toplamak için Türkiye'deki yandaş "basın" derneklerden birinden "Yılın Devlet Adamı" ödülü sipariş ediyor. Her gün elektrik kesintisi yapılan, akaryakıt ve ilacın bulunmadığı, insanlar zamlar altında ezilirken üçlü kararnamelerle birilerine makam ve maaş verildiği, eğitim ve sağlığın kendi kaderine terk edildiği bir devletin "adamı" olmayı, halkın derdine çözüm üretmeye ve kendi yurttaşıyla yan yana durmaya tercih ediyor. Bu da yetmezmiş gibi, yine yetkilerini aşarak Yayın Yüksek Kurulu başkanını çağırıp, kendisi ile ilgili eleştirel yayın yapan radyo ve televizyonlar hakkında yasal işlem yapılmasını istiyor. Bu da yetmiyor, kimsenin gazeteden saymadığı provakasyon amaçlı çıkarılan neşriyatlara bazı gazetecilerin ve sivil toplum temsilcilerinin fotoğraflarını bastırarak hedef gösteriyor. Tamam biliyoruz, bulunduğu makama halk desteği ile gelmeyen Sayın Tatar, o makamı dolduracak toplumsal meşruiyete sahip olmadığı için korku ve baskı düzeni yaratarak pozisyonunu koruyacağını sanıyor. Kendisinin Toroslara bakmaktan ve kaynakları yurt dışı gezilere harcamaktan, anayasa, yasalar ve YYK İlkelerinde yazan kurallara ve ilkelere bakmaya fırsatı da yok. Bari etrafında aklıselim birkaç danışman olsaydı da, Tatar beyin şahsında somutlaşan bu parodinin son bulması için uyarıda bulunsalardı."

Anahtar Kelimeler:
Doğuş DeryaErsin Tatar
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