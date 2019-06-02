Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...

Tatar, Ramazan Bayramı boyunca ilçelerde partililerle bayramlaşacak

02 Haziran 2019 Pazar 14:35
Tatar, Ramazan Bayramı boyunca ilçelerde partililerle bayramlaşacak
banner44

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Ramazan Bayramı boyunca ilçe binalarında partililerle bayramlaşacak. Ersin Tatar, bayramın birinci günü olan Salı günü Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki (Sarayönü) UBP merkez binasında tebrikleri kabul edecek.

banner41
UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramlaşma saat 10.00’da başlayacak.

Tatar, bayramın ikinci günü ise, sabah saat 10.00’da UBP Gazimağusa İlçe binasında, saat 12.00’de UBP İskele İlçe binasında, saat 17.00’de ise UBP Girne ilçe binasında partililerle bayramlaşacak. 

Başbakan Ersin Tatar, bayramın son günü olan Perşembe günü de bayramlaşma için saat 10.00’da UBP Güzelyurt İlçe binasında, 12.00’de de UBP Lefke İlçe binasında olacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarBayramlaşmaUBPHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hizmet-Sen, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını bildirdi
Hizmet-Sen, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını bildirdi
Zümbülova hintkeneviri yetiştirdi
Zümbülova hintkeneviri yetiştirdi
Başbakan Tatar: Sizler bizim geleceğimizsiniz
Başbakan Tatar: Sizler bizim geleceğimizsiniz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim