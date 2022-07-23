Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:34
0 Okunma
Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
banner48

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin ilk mezuniyet töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş’ı yaptığı yatırımlardan dolayı tebrik etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın isminin bu şekilde yaşatılmasının "bize yakışan" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin daha da gelişerek büyümesi temennisinde bulundu.

Üniversitenin Lefkoşa şehri için de önemli bir hizmet olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezunlara seslenerek üniversitenin ismi olan Rauf Denktaş isminin değerini bilerek ülkelerine geri döndüklerinde aldıkları eğitimin katkısıyla ülkelerinin gelişimine katkı yapabilmeleri dileğinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz"
"Egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz"
Küçük ve orta boy işletmelerin doğrudan desteğe ihtiyacı var!
Küçük ve orta boy işletmelerin doğrudan desteğe ihtiyacı var!
Yüzde 56,76 oranında artış verilecek
Yüzde 56,76 oranında artış verilecek










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim