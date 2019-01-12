Tatar: “Rauf Denktaş’ın bizden beklediği, KKTC’yi yaşatmak ve yüceltmektir”

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yaptıkları ve dediklerinin ne kadar doğru olduğunun yaşananlarla görüldüğünü belirterek, izlenmesi gereken yolun Denktaş’ın dediği gibi Devlet’e egemenliğe, Türkiye’ye sahip çıkmak olduğunu” vurguladı.

Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 7’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün liderliğinde başlayıp Rauf Denktaş’ın liderliğinde devam eden, Anavatan Türkiye tarafından desteklenen varoluş ve özgürlük mücadelenin her kesçe iyi bilinmesi ve anlatılarak nesilden nesile aktarılması gerektiğini belirtti.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş benim çocukluk yıllarından beri tanıdığım, fikirlerini benimsediğim, mücadeleci yapısını ve kararlılığı örnek aldığım, Kıbrıs Türkü’nün içinden çıkan, ömrünü halkının bu topraklarda başı dik yaşamasına vakfeden eşsiz bir devlet adamıdır.

Dr. Fazıl Küçük’ün liderliğinde başlayıp Rauf Denktaş’ın liderliğinde devam eden, Anavatan Türkiye tarafından desteklenen varoluş ve özgürlük mücadelemiz her kesçe iyi bilinmeli ve anlatılarak nesilden nesile aktarılmalıdır.Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımızın yaptıkları ve dediklerinin ne kadar doğru olduğu yaşananlarla görülmüştür.

Rum lider Sayın Denktaş’ın liderliğinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir gerçek olarak ortadayken bile, Yunan devletine dönüştürdükleri sözde Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında azınlık haklarını bize önerebiliyorsa Denktaş’ın devlet ve bağımsızlık ilanında ne kadar haklı olduğu nettir demektir.

İlan ettiğimiz devletimiz sayesindedir ki Kıbrıs Türkü’nün kendi kendini idare etmekten asla taviz vermeyeceği artık kanıksanmıştır.”

Rauf Denktaş’ın 1960 antlaşmaları sırasında Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini ısrarla istemesi sayesinde, Rumların Kıbrıslı Türkleri yok edemediğini ve toplum noktasından belirli bir coğrafya üzerinde Devlet sahibi halk noktasına gelinebildiğini söyleyen Tatar, dolayısıyla izlenmesi gereken yol Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın dediği gibi devlete egemenliğe, Türkiye’ye sahip çıkma yolu olduğunu kaydetti.



“RAUF DENKTAŞ’IN BİZDEN BEKLEDİĞİ, KKTC’Yİ YAŞATMAK VE YÜCELTMEKTİR”

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Artık, uzayıp giden sonuçsuz sözde federasyon görüşmeleriyle kendi kendimizi aldatmanın lüzumu kalmadı. Yapılması gereken Anavatan Türkiye ile uyum içinde alternatif çözüm modellerinin masaya gelmesini sağlamak, haksız izolasyon ve ambargoların sona ermesi için mücadelemizi yükseltmektir.

Rauf Denktaş’ın bizden beklediği, KKTC’yi yaşatmak ve yüceltmektir.

Ebediyete göç eden ancak daima mücadelesi ile bizlere rehberlik yapacak olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı özlem, sevgi ve rahmetle anıyoruz.”