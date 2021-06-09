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Tatar: Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden dün 50 bin doz aşının ülkeye gelmesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen aşı sayısının 190 bin olduğunu belirtti.

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:57
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Tatar: Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19  virüsüne  karşı  tüm  dünyada  olduğu  gibi  KKTC’de de  mücadele verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nden dün gelen 50 bin doz DSÖ tarafından acil durum onayı almış olan Sinovac aşısının ülkeye ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen aşı sayısının 190 bin olduğunu, AB’den gelen aşı sayılarının ise sadece 30 bin 50 olduğunu kaydetti.

Ülkede on beş ayı aşkın bir süreden beri kendisinin Başbakanlık dönemimden itibaren Covid-19  ile  birlikte yaşadıkları süreci bilimin  öngördüğü  tedbirlerin ülke koşullarına uyarlanmasını sağlayarak başarılı olunduğunu dile getiren Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Bu vesileyle ülkemize   aşı   akışının   sağlanmasını   sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tüm  zorluklara rağmen destekleri için teşekkür ederim.

Son  gelen  aşılar  ile  Covid-19  ile  mücadele devam  ederken  4  Haziran'dan itibaren iki taraf arasında sınır geçişleriyle ilgili olarak COVID-19 önlemlerinin senkronize edilerek  tüm geçiş  noktaları  yeniden  açılmıştır.   

Böylelikle  ayrım yapılmadan  KKTC  vatandaşlarının  ve  üçüncü  ülke  vatandaşlarının  serbest dolaşım  hakkı  altında  sınır  kapılarından  karşılıklı  geçebilmeleri  sağlanmıştır.  Burada  üçüncü  ülke  vatandaşlarının  ülke  girişlerinde  geldikleri  ülkenin bir başka deyişle ikamet ettikleri ülkenin renk koduna göre sınır kapılarından giriş sağlanırken bu bağlamda Türkiye’den gelişlerde çift aşılı olanlar için karantina uygulanmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı  çalışmalar sonucunda kara sınır kapılarını COVID-19  tedbirleri  senkronize  edilerek açılması  sağlanmış  olması adaya giriş kapısı ne olursa olsun ülkelerin renk kodları ile ilgili yürüklükte olan kurallara tabi olacağından farklı anlaşılmamalıdır. Bugüne  kadar  gösterdiğimiz bu başarının devamlılığı pek tabii ki aşı programı ve tedbirlere halkımızın gösterdiği anlayış ile sağlanacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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