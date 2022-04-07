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Tatar: Resmi görüşmeler için egemen eşitliğimiz kabul edilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda resmi görüşmelerin başlaması için egemen eşitlik ve uluslarası statülerinin kabul edilmesi gerektiğini de söyledi.

07 Nisan 2022 Perşembe 12:25
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Tatar: Resmi görüşmeler için egemen eşitliğimiz kabul edilmeli
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

“KIBRIS TÜRK HALKI, 1974 ÖNCESİNE DÖNMEK İSTEMİYOR”

Toplantıda çeşitli konuların ele alındığını söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yeni siyasetlerini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e anlattıklarını söyledi.

Kıbrıs’ın güneyinin Türk askerini adada istemediğini, güvenliği AB’nin mekanizmalarına bırakılmak istenildiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının ise 1974 öncesine dönmek istemediğini dile getirdi.

İki tarafın diyalog ve iş birliği yapmasına sıcak baktığını toplantıda söylediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon zenginliklerinin araştırılmasıyla ilgili 2019’daki önerdikleri ortak komitenin geçerli olduğunu da söyledi.

“RESMİ GÖRÜŞMELER İÇİN EGEMEN EŞİTLİĞİMİZ KABUL EDİLMELİ”

Tatar, son olarak Kıbrıs sorununda resmi görüşmelerin başlamasıyla ilgili egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin kabul edilmesi gerektiğini de belirtti. 

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