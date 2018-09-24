Tatar: “Rum hala 74 öncesine dönüşü hayal ediyor”

Ersin Tatar yaptığı açıklamada Kıbrıs konusunun bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları dolayısı ile New York’ta gündeme geleceğine dikkati çekti ve şunları kaydetti:
Rum tarafı hala 1974 öncesine dönüşümü hayal ediyor, Kıbrıs’ın tümüne hakim olmayı planlıyor. Guterres çerçevesini temel olarak kabul ederken ortaya koydukları görüşler asla kabul edilemez. Kıbrıs Türkü’nün üzerinde yaşam kurduğu Güzelyurt’tan diğer yerleşim yerlerimizden vazgeçmesi söz konusu olamaz. Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren garantörlüğünün devamı, yeterli sayıda Türk askerinin bizim güvenliğimiz için Kıbrıs’ta kalması da bizim için olmazsa olmaz unsurlardır. Kıbrıs Türkü’nü başka şeylerle aldatmaya çalışmak boşunadır. Hele hele dönüşümlü başkanlık karşılığı güvenliğimizden vazgeçmemizi önermek bizi fazla saf sanmaktır. Kısacası Kıbrıs’ta anlaşma isteniyorsa akıl yoluna gelmesi için Rum tarafı ikna edilmelidir, Gelmiyorsa başka çıkış yolları gündeme gelmelidir.
Mal onların gelmek ister tabi biz da devlet olarak gelin dersek malariniza oturun bu iş tatlıya bağlanır. Bizim da güneyde mallarını var biz da mallarimizi çatır çatır satarik. Onlar topraklarına sahip çıkar biz ise peşkeş cekerik.tabi bu durumu sizler gibi poletikacilar yarattı. Kıbrıs türkunu bedavaci yaptiniz .taşıma oylarla.bu memleketi bu hale getirdiniz sırf kendi iktidariniz ve statukonuz devam etsin diye.ama tarih sizleri yargılanacak ve karanlık sayfalarına gömecek.