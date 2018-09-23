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Tatar: "Rum hala 74 öncesine dönüşü hayal ediyor"

23 Eylül 2018 Pazar 16:52
Tatar: "Rum hala 74 öncesine dönüşü hayal ediyor"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, “Kıbrıs konusunun ancak Rum tarafının akıl yoluna gelmesiyle bir anlaşma ile sonlanabileceğini, bugün için böyle bir durumun görülmediğini” belirtti.

Tatar, yazılı açıklamasında, Kıbrıs konusunun bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları dolayısı ile New York’ta gündeme geleceğine dikkati çekti ve Rum tarafının hala 1974 öncesine dönüşümü hayal ettiğini, Kıbrıs’ın tümüne hakim olmayı planladığını ifade etti.

Tatar  şunları kaydetti:

“Guterres çerçevesini temel olarak kabul ederken ortaya koydukları görüşler asla kabul edilemez. Kıbrıs Türkü’nün üzerinde yaşam kurduğu Güzelyurt’tan diğer yerleşim yerlerimizden vazgeçmesi söz konusu olamaz.

Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren garantörlüğünün devamı, yeterli sayıda Türk askerinin bizim güvenliğimiz için Kıbrıs’ta kalması da bizim için olmazsa olmaz unsurlardır. Kıbrıs Türkü’nü başka şeylerle aldatmaya çalışmak boşunadır. Hele hele dönüşümlü başkanlık karşılığı güvenliğimizden vazgeçmemizi önermek bizi fazla saf sanmaktır. Kısacası Kıbrıs’ta anlaşma isteniyorsa akıl yoluna gelmesi için Rum tarafı ikna edilmelidir, Gelmiyorsa başka çıkış yolları gündeme gelmelidir.”

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Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiErsin Tatar
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