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Tatar: Rum tarafının önerileri kesinlikle kabul edilmeyecek

Geçen hafta koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yoğun mesaisine devam ediyor. Karantina süresince çalışmalarını sürdüren Tatar, TRT Haber’e konuştu. Tatar, hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de gündemi değerlendirdi.

06 Şubat 2022 Pazar 13:07
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Tatar: Rum tarafının önerileri kesinlikle kabul edilmeyecek
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından mesaisine karantina koşullarında devam ediyor.

TRT Haber'in sorularını cevaplayan Tatar, sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini söyleyerek, en kısa sürede normal çalışma düzenine dönmeyi umduğunun altını çizdi.

“KIBRIS MESELESİ BİR EGEMENLİK MESELESİ”

Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Rum Tarafına bırakılması karşılığında Ercan ve Mağusa limanları ile ilgili olarak Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin kesinlikle kabul edilmeyeceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bunlar tabi son derece yanıltıcı esas itibariyla ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik işin özünde hala daha karşı tarafın ne kadar art niyetli olduğunu göstermektedir. Kıbrıs meselesi bir egemenlik meselesidir." dedi.

TATAR, KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Tatar, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin Cuma günü final bölümüyle ekranlara veda etmesini de değerlendirdi:

"Orada gerçekten Kıbrıs’a mehmetçiğin 1974 yılında adım atmasıyla nasıl Kıbrıs Türkü'nün kurtulduğunu o dizide ayrıntılarıyla izledik. O dizinin son bölümünde merhum Başbakan Bülent Ecevit’le onun yardımcısı o zaman sayın merhum Necbettin Erbakan’ın konuşmaları bütün bunlar da gösterildi. Ve bir kez daha tarih aydınlatılmış oluyor."

RUM KESİMİNİN SİLAHLANDIRMA YARIŞINA ELEŞTİRİ

Rum kesiminin silahlanma yarışına hız vermesini de eleştiren Ersin Tatar, bu tür saldırgan tavırların gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramayacağını dile getirdi.

Tatar, "Bu süreçleri o şekilde yönetmek kimsenin hayrına değildir." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı TatarKıbrıs Zafere Doğru
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