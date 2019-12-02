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Tatar: Rumların gerçekleri görmemeleri anlaşma önündeki en önemli engel

02 Aralık 2019 Pazartesi 21:45
Tatar: Rumların gerçekleri görmemeleri anlaşma önündeki en önemli engel

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta en az Rum Yönetimi kadar yasal bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bulunduğunu, Rumların hala gerçekleri görmekten kaçmasının bir anlaşmanın önündeki en önemli engeli oluşturduğunu vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, Rum Yönetimi’nin Yeşil Hat Tüzüğü’ne rağmen Güney Kıbrıs’la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki geçişlere Kıbrıs Türk turizmine zarar verecek bir düzenlemeye gitmesi halinde yanıt niteliğindeki gereken kararları almakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta ağırlıklı olarak iki dil, iki halk ve iki eşit egemenliği olan devlet vardır. Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgo Vasiliu’nun da ifade ettiği üzere Rum tarafı ister kabul etsin, isterse etmesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devletin sahip olması gereken tüm donanımlara sahiptir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en az Güney Kıbrıs’taki Rum Devleti kadar yasaldır. Rum komşularımızın bu gerçeği görmek istememesi bu topraklarda hala bir anlaşma olmasının önündeki en büyük engeldir.

Bırakınız bir anlaşmayı, Rum tarafı iki tarafın arasındaki ilişkilerin gelişmesini de ambargo yanlısı, düşmanca tavırları ile engellemektedir.

Oysa artık yapılması gereken iki Devlet gerçeğine uygun bir anlaşma yapmak olmuyorsa iki devlet gerçeğinden hareketle her alanda işbirliğimizi ilerilere taşıyarak mümkün olan en iyi komşuluk bağlarını kurmak ve bir anlaşma umudunu canlı tutmaktır.

Ancak, Rum komşularımız biz bu beklenti içerisindeyken yeni yeni kararlarla ilişkileri daha kötüye götürecek, zaten nerdeyse yerlerde sürünen anlaşma umutlarını daha da geriletecek bir takım adımlar atıyor.

Rum basınında yer alan iddialara göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarından adaya gelenlerin Güney Kıbrıs’a, Güney Kıbrıs’ta oturan yabancıların da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçmelerine yasak koyacak.

Bu doğal olarak bizim turizmimizi olumsuz yönde etkileyecek.

Eğer Rum tarafı bu kararı Ortadoğu’da yaşanan mülteci sorunundan kendisini korumak için yapıyorsa, bunu yapmanın yolu, KKTC’yi olumsuz yönde etkileyecek Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı adımlar atmak değil, KKTC ile samimiyetle işbirliği yapmaktır.

Biz hükümet olarak buna varız.

Ama eğer, Rum Yönetimi planlı bir şekilde turizmine zarar verecek bir düzenlemeye gidiyorsa buna yanıt niteliğindeki gereken kararları almakta asla tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesinde fayda vardır.

Dolayısıyla bu adada yaşayan iki halkın daha güzel günler görebilmeleri için Rum komşularımıza, bir kez daha sağduyu ve gerçekleri görmeleri çağrısında bulunuyorum”

                                                                                   

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Arodezli. 2019-12-02 22:33:43

Bu adam nereden geldi be refikler.

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Hadjji yanni 2019-12-02 22:47:48

Bu adam beni gorkudur be arkadaşlar.

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