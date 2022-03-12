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Tatar: “Rum’un Azınlığı Olmayacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Görevimiz sadece şehitlerimizi anmak değil, onların aziz hatıralarını yetişen yeni nesillere aktarmak ve sonsuza dek yaşatmaktır” dedi.

12 Mart 2022 Cumartesi 11:03
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Tatar: “Rum’un Azınlığı Olmayacağız”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağlıköy Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;
“Bir kez daha 1958-1974 döneminde Bağlıköy’de Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna toprağa düşen Bağlıköylü 17   şehidimizi rahmet ve minnetle anarken, ulusal mücadele tarihimizde bir destan olarak yer alan Bağlıköy Direnişi ile gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum. 
Görevimiz sadece şehitlerimizi anmak değil, onların aziz hatıralarını yetişen yeni nesillere aktarmak ve sonsuza dek yaşatmaktır. Unutulmasın ki; bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında özgür ve egemen olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın neferlerine, Mücahitlerimize, halkımızın büyük fedakarlığına ve Anavatan Türkiye’ye borçluyuz. 
Bugün, geçmişte olduğu gibi Kıbrıs Türk halkını Anavatan Türkiye’den koparmak, yalnızlaştırmak, devletimizi çökertmek ve istedikleri çözüm şeklini dayatabilmek için her türlü algı operasyonları ile senaryoların uygulanmakta olduğunu görmekteyiz. Tüm bunlara karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Anavatan Türkiye ile olan bağlarımızı daha da güçlendirerek, yolumuza devam etmeliyiz. 
“KİMSENİN HAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOKTUR…”
Kimsenin haklarında gözümüz yoktur, ama halkımızın haklarına da kimsenin el uzatmasına seyirci kalamayız, boyun eğemeyiz, Rum’un azınlığı olamayız.  Amacımız, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ulaşmaktır. Bu doğrultuda da tek gerçekçi çözüm olan egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi gündeme getirip, bunu müzakere masasına koymuş bulunuyoruz. Temennimiz ve beklentimiz, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak bu çözüm önerimize Rum tarafının olumlu yaklaşmasıdır. Bu yönde de uğraşımız devam edecektir. 
Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyunuz. Aziz hatıralarınız önünde bir kez daha söz veriyoruz ki; devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz, kutsal emanetlerinizi kan ve canla vatan bildiğimiz bu topraklarda sonsuza dek yaşatacağız.”

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