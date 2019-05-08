Tatar: Rüşvet iddialarına açıklık getirin

Haberal Kıbrıslı gazetesinin internet sitesinden yayınladığı Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından birçok önemli göreve getirilmiş bir isim olan Hasan Tosunoğlu’nun, Maliye Bakanlığı’ndaki “sıkıntıların aşılması” için Ercan Havalimanı işletmecisi Emrullah Turanlı’dan 750 bin dolar rüşvet istediği iddialarına UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'dan tepki geldi.



Tatar iddilarda adı geçen isimleri kamuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.

Tatar'ın açıklaması şöyle:

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la yeni Ercan Havalimanı’nı yapan firmanın sahibi Emrullah Turanlı’nın adlarının geçtiği rüşvet iddiaları ile ilgili haberleri İnternet haber siteleri ile sosyal medyadan okuyorum. Konu çok önemlidir ve UBP olarak her şeyin açığa kavuşması için üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Söz konusu haberlerde adı geçenleri bir an önce kamuoyuna açıklama yapmaya, başta Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı olmak üzere ilgili herkesi ise göreve davet ediyorum.