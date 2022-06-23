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Tatar: Rüzgar yangını körüklüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik bölgesinde 3 gündür devam eden yangın bölgesine yeniden gitti. Tatar, bölgeden eleştirilere yanıt vererek, "Herkes elinden geleni yapıyor, kimse kimseyi suçlamasın günahtır" dedi.

23 Haziran 2022 Perşembe 23:40
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Tatar: Rüzgar yangını körüklüyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik bölgesinde 3 gündür devam eden yangın bölgesine yeniden gitti.

Bölgeden eleştirilere yanıt veren Tatar, “İnsafsız ve gereksiz eleştirilere cevabımız olacak. Olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Ne yapabilirsek yaptık. Her yerden destek bulduk. 5 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katıldı. Herkes elinden geleni yaptı. Öyle bir yangın öyle bir rüzgar ki önünde duramazsınız. İnşallah sabaha kadar rüzgar durur da yangın söner. Kimse çalışmaların yetersiz olduğunu söylemesin, herkes elinden geleni yapıyor. Rüzgar şiddetli bir şekilde esiyor yangını körüklüyor. Yarın sabah inşallah yine hava araçları söndürme çalışmalarına devam edecek” dedi.

Tatar, “Kimse kimseyi suçlamasın, günahtır. Yangının köylere sıçraması önlendi ve bu bölgede tutulabildi. Herkes elinden geleni yapıyor...” ifadelerini kullandı.

OĞUZ: BİZİM İÇİN BİR AĞAÇ BİR AĞAÇTIR...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise yaptığı açıklamada, “Bütün güçleri seferber ettik. Mücadelemiz devam edecek. Bizim için bir ağaç bir ağaçtır” dedi, “Bizim mücadelemiz hem yangınla hem de rüzgarla...” ifadelerini kullandı.

Oğuz, Ardahan köyünün tahliye edilmesinin şu an için söz konusu olmadığını vurgulayarak, risk olması halinde gerekli uyarıların yapılacağını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarErsin Tatar
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