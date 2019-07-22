Tatar, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’yla görüştü

Başbakan Ersin Tatar, gelinen aşamada Rum tarafıyla bir ortaklık devletinin söz konusu olamayacağını ifade ederek baskılara boyun eğmemek gerektiğini söyledi.

Başbakan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Tatar, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelen Türkiye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada 1974’de Türkiye’nin, garanti ve ittifak anlaşmalarından doğan hakkını kullanarak Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini anlatan Başbakan Ersin Tatar, böyle bir anlaşmanın bir kez daha görüleceğini pek sanmadığını ifade etti.

Başbakan Tatar, “1960’ta gerçekleşen bu anlaşmanın soncudur ki 1974’te harekat gerçekleşti. İki ayrı devlet oluştu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün varlığını sürdürüyor, bu yaşına geldi” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, günümüzde şimdi, uluslararası bir oyun oynanmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Tatar “Şimdi, şu anda oynanan oyun şudur: Kıbrıslı Türkler Avrupa Birliği çatısı altına girecek. Çoğunluk Rumlarda olacak. Adı federasyondur ama aslı uniter bir devlettir. Hakimiyet onlarda olacak ve Türkiye de dışlanacak. Bizi Avrupa Birliği içine alacaklar. AB’de kimler var, Yunanistan var. Bu saatten sonra Türk ulusu böyle bir oyuna gelmemeli. Kısa bazı kazanımlar için buna müsaade etmemeliyiz. 1960’ta başardığımız ve 1974’te kurduğumuz bu devlet elimizden gider ve hiçbir şey kalmaz” dedi.

“BELLİ Kİ ORTAKLIK ZEMİNİNDE BİR ANLAŞMA OLMAYACAK”

Başbakan Ersin Tatar “Baskılara boyun eğmemek gerekir. Belli ki ortaklık zemininde bir anlaşma olamayacak. Rumlar 50 senedir böyle bir niyet göstermediler. Bu petrol meselesinde de tek taraflı hareket ediyorlar. Sayın Akıncı’nın önerisini de reddettiler. Biz hükümet olarak ve partim olarak da Rumların ortaklık zemininde bir anlaşmaya varacağına inanmıyorum. Annan Planı’na Rum da evet deseydi Türkiye de adadan gidecekti. Son çabalarda garantörlüğün sonlandırılması isteniyor” diye konuştu.

“BU SAATTEN SONRA MARAŞ’IN VERİLMESİ DİYE BİR ŞEY OLMAMALI”

Konuşmasında Maraş konusuna da değinen Başbakan Tatar, Maraş’ın Türk malı olduğunu hatırlattı ve şunları belirtti:

“Maraş orijinal Türk malıdır. Hepsi belgeli Osmanlı tapusudur. Bilgisayar ortamında binlerce tapusu mevcuttur. Dolayısıyla bu saatten sonra Maraş’ın verilmesi diye bir şey olmamalıdır. 45 yıldır orası kapalı anlaşma olursa verilecekti. Anlaşma yok. Rumlar her türlü tacizi yapıyor. Dolayısıyla Maraş’ı biz niye verelim? Kapalı olduğu için bazı Rumlar tazminat davası açıyor. Oysa açık olsa Taşınmaz Mal Komisyonu ki Avrupa’nın tanıdığı kurumdur. Diyebilir ki iade ediyorum gel Türk yönetiminde otelini çalıştır. Vakıflar İdaresi de talep edebilecek. Bu şekilde olduğunda tazminat değil de iade ile sorunu çözme yoluna gidilecek. Bu KKTC’ye de ekonomik artı getirecek.”

KARAMOLLAOĞLU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaptığı konuşmada 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45. yılında KKTC’de bulunmaktan ve kutlamalara katılmaktan duyduğu memnuniyetini ifade etti ve haklı davasında Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.