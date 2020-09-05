Tatar: “Sağlık altyapımız yeterli”

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararları açıkladıkları basın toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak almış oldukları sorumluluğun farkında olduklarını söyledi. Sağlık altyapısını şu anki durum için yeterli olduğunun altını çizen Tatar sağlık ekipleri ve bilim insanlarının önderliğinde yürüttükleri Covid-19 mücadelelerini devam ettireceklerini kaydetti. Tatar, önce sağlık ardından ise halkın refahının başlıca hedefleri olduğunu ifade etti.

Tatar, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada artan yerel bulaşın farkında olduklarını kaydederek bilim insanlarının önderliğinde bu bulaşın üstesinden geleceklerini söyledi.

“Bilim insanlarıyla hareket ediyoruz”

Başbakan Ersin Tatar, açıklamasında bugün almış oldukları kararların tamamen başından beri süreci yöneten Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eğitimli bilim insanlarının önerileri olduğunu kaydetti. Tatar, ta başından bu yana önce sağlık devamında da ekonomi dediklerini söyleyerek, halkın sağlığının da refahının da kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti.

Tatar, “Doğrudur vaka sayılarında bir artış vardır. Doğrudur yerel bulaş başlamıştır. Bu noktada bilim insanlarıyla birlikte hareket ettik. Ve bilim insanlarının önderliğinde bu Covid-19 hastalığını yeneceğimize inancımız tamdır” dedi.

“Kurulu gücümüz sorunsuz mücadeleye yeter”

Sağlık sistemlerinin bir kapasitesi olduğuna vurgu yapan Tatar, “Doktor kapasitemiz, hemşire kapasitemiz, yatak kapasitemiz, ilaç kapasitemiz, malzeme kapasitemiz bunların tamamı şu anda var olan vaka sayısı ile sorunsuz mücadele edebilecek noktadadır” dedi. Tatar, kurulu sağlık güçlerinin var olan ve hatta birkaç gün içerisinde bulaşın artması durumunda bile Covid-19 ile tümüyle mücadeleye yetecek noktada olduğunu belirtti.

Öğrenci ve ailelere mesaj

Başbakan Tatar, özellikle Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden ülkemize gelecek öğrencilere ve ailelerine karşı bir sorumlulukları olduğunu kaydederek “bu çocuklar bize emanet. Sağlıklı gelecekler bulaş riskleri olmayacak, sınıfları yurtları temiz olacak. Ailelerine de sağlıkla yeniden onları geri iade edeceğiz” dedi.

Tatar, öğrenciye karantinanın sadece ülkemiz insanı için değil gelen öğrencilerin sağlığı ve temiz kampüsler için de hayati noktada olduğunu kaydetti.

“Kimi adaylar süreci ellerini ovuşturarak izliyor”

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı da soruyu yanıtlayan Tatar, Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koyan bazı adayların süreci ellerini ovuşturarak izlediğini belirtti. Tatar, “Biz ta başından bu yana süreci yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci kaygıları ile kimi adaylar ellerini ovuşturarak sağlık üzerinden siyaset yapıyor olabilirler. İnsanımızı kışkırtıyor olabilirler ama bu ülkeyi bir bütün olarak sevenler dünyanın büyük ülkelerini bile ekonomik anlamda sağlık altyapısı anlamında çökerten Covid-19 ile anavatan Türkiye’nin de katkıları ile başarıyla mücadele ettiğimizi görecektir” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluğumuzun farkındayız”

“Sorumluluk bizim ve sorumluluğumuzun farkındayız” diye konuşan Tatar, “insanımız hem işsiz aşsız kalmayacak hem de sağlıklı olacak. Sağlık Bakanı Ali Pilli önderliğinde Başhekimlerimizle doktorlarımıza hemşirelerimize sorumluluk sahibi tüm sağlık emekçilerine Başbakan olarak şükranlarımı sunarım.” diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK : HABER KIBRIS