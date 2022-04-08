Künye
Kıbrıs 16
sisli
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek...
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!

Tatar: Sağlık çalışanları canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar, “Sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir” dedi.

08 Nisan 2022 Cuma 09:31
98 Okunma
Tatar: Sağlık çalışanları canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasası’nın kabulünün ardından 1948 yılında çalışmalarına başlamasına atfen her yıl 7 Nisan tarihinin, Dünya Sağlık Günü ve bugünü izleyen haftanın da Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmakta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sağlıklı yaşamın, vazgeçilmez insan haklarından biri olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, bireylerin sağlıklı olmasını ve sağlık sistemlerinden eşit derecede yararlanmasının dinamik ve güçlü bir topluma sahip olmak için gerekliliğinin altını çizmektedir. Bu çerçevede sağlık alanındaki bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanları, içinde yaşadığı topluma önemli bir hizmet sunmaktadır.

KKTC’de Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bu yana benzer koşullara sahip ülkeler ile kıyaslandığımızda başarılı bir süreç geçirdik. Başbakanlığım döneminde, salgının başladığı ilk aylarda KKTC, Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurmuş ve örgüte katılan devletlerden biri olmak için adım atmıştır.

Bu salgınla gelinen noktaya baktığımızda, aşılama oranı ve hatırlatma dozlarısayesinde dünya geneli ile KKTC olarak benzer bir seyir gösterdiğimizi görmekteyiz. Covid-19’a karşı sınırlamaların yavaş yavaş kaldırıldığı bu dönemde, yine de kişisel tedbiri elden bırakmamamız gerekir. Toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlığımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ederim.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kazada yaralı var!
Feci kazada yaralı var!
Tatar: “Bizim siyasetimiz doğru siyasettir"
Tatar: “Bizim siyasetimiz doğru siyasettir"
Töre: “Tarihimize sahip çıkacağız"
Töre: “Tarihimize sahip çıkacağız"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim