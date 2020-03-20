Tatar, sağlık personeline alkışlarla destek verdi

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı desteğe Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Ersin Tatar, saat 20:00’de çalışma yaptığı Başbakanlık binasının penceresinden alkışlarla sağlık personeline destek verdi.

Başbakan Tatar’ın yanısıra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Turizm ve Kültür Bakanı Ünal Üstel de Başbakanlık binasının penceresinden, Ersin tatar’la birlikte sağlık personelini alkışladı.