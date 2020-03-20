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Tatar, sağlık personeline alkışlarla destek verdi

Başbakan Ersin Tatar, koronavirüs ile mücadelede emek veren tüm sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

20 Mart 2020 Cuma 22:31
851 Okunma
Tatar, sağlık personeline alkışlarla destek verdi

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı desteğe Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Ersin Tatar, saat 20:00’de çalışma yaptığı Başbakanlık binasının penceresinden alkışlarla sağlık personeline destek verdi.

Başbakan Tatar’ın yanısıra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Turizm ve Kültür Bakanı Ünal Üstel de Başbakanlık binasının penceresinden, Ersin tatar’la birlikte sağlık personelini alkışladı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarAlkışla DestekSağlık çalışanlarıKoronavirüsCoronavirüs
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yurttaş 2020-03-20 22:41:32

Vah vah...Vatandaşlar gibi ellerinden gelen bu mu yani....?

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Doğru Söz 2020-03-20 22:49:28

Biz de Koronavirüs ile mücadele veren tüm sağlık personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

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