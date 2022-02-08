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Tatar: Seçim sonuçları ayrıca bir anket niteliğindedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

08 Şubat 2022 Salı 10:14
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Tatar: Seçim sonuçları ayrıca bir anket niteliğindedir
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ÖZEL HABER

Hükümet kurma görevini bugün UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini söyleyen Tatar, “Seçim sonuçları benim açımdan son derece olumludur. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında aleyhime karalama kampanyaları yapıldı. Ancak Genel seçim sonuçları da göstermiştir ki iki devletli çözüm modeli halk tarafından benimsenmiştir. Seçim sonuçları ayrıca bir anket niteliğindedir. Kıbrıs Türk halkı politikamızı benimsedi. Yeni siyaset yan yana yaşayan iki egemen devlettir. Biz artık bu siyasetten geri adım atamayacağımızı söylüyoruz. Sadece adada değil, Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengesinin kurulması da oldukça önemlidir” dedi. 

Tatar, “Seçim sonuçlarına ve meclisteki dağılıma baktığımızda halkımız tavrını ortaya koymuştur. Faiz bey istişarelerini bugüne kadar yaptı. Hükümeti kurmak için hızlı bir girişim yapacağını düşünüyorum. Ulusal davada mesajlarımızı vermek adına hem Cumhurbaşkanı hem meclis hem de hükümet bu tabloyu ortaya koyduğunda bizim siyasetimiz dünyaya güven veren bir görüntü verecektir” dedi.

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