Tatar: Şehitlere, onların maneviyatına sahip çıkmak görevimizdir

‘ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ: CUMHURBAŞKANI TATAR’A GÜVENİMİZ TAMDIR’

Dernek Başkanı Gürsel Benan, “Cumhurbaşkanı Tatar’a güvenimiz tamdır” diyerek Cenevre öncesi başarılar diledi ve destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, şehitlerimizin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının simgeleri olduklarını ifade ederek, derneğin çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

‘ŞEHİTLERE, ONLARIN MANEVİYATINA SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZDİR’

Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehitlere, onların maneviyatına ve geride bıraktıkları mirasa sahip çıkmak KKTC halkının görevidir, arzudur” dedi.

Kıbrıs’ın pek çok yerinde şehitlerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının şu anda içinde bulunduğu müreffeh yaşama, şehitlerin verdiği mücadele ve gazilerimizin kahramanlığının sonucu olduğunu kaydetti.

‘ESAS OLAN EGEMENLİK MÜCADELESİDİR’

Cumhurbaşkanı Tatar, esas olanın Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesi olduğunu ifade ederek “Tüm dünyaya da bunu söylüyoruz. Kıbrıs Türk halkı tüm dünyanın gözü önünde soykırımdan geçmiştir. Bu ülkede katliamlar olmuştur. Katledilen insanlarımızın çukurlara gömülmüştür. Tüm bunlar BM raporlarında da vardır” dedi.

Makarios’un “Kıbrıslı Türkleri tamamen temizlemeden nihai hedefimiz ENOSİS’e ulaşamayacağız” dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte yapılanların tümünün bilinçli bir politikanın ürünü olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin adadan temizlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin tanınması yolunda ilerlerken Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrıresmi toplantısında anlaşma olabilecekse federal temelde değil, ancak egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki eşit devletin iş birliği ile olabileceği şeklindeki Kıbrıs Türk görüşünü ortaya koyacaklarını belirtti.

‘KIRBISLI RUMLAR NE KADAR EGEMENSE; KIBRIS TÜRK HALKI DA EN AZ ONLAR KADAR EGEMENDİR’

Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 Anlaşmalarında iki kurucu ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının, ayrı bir halk olarak egemenlik hakkının olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemense, biz de en az onlar kadar egemeniz” dedi.

İngiltere’nin adadan ayrılırken egemenliği iki ayrı halka devrettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Mücadelemiz çok kutsal ve önemlidir. Bir halkın geleceği ile alakalıdır” dedi.





