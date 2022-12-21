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Tatar, Sendika Başkanı Serdaroğlu ve bazı sendika üyelerini kabul etti

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), kamu okullarındaki hademelerin Sendikaya üye olmalarından dolayı işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

21 Aralık 2022 Çarşamba 14:46
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Tatar, Sendika Başkanı Serdaroğlu ve bazı sendika üyelerini kabul etti



Sendikaya üye hademeler bugün Cumhurbaşkanlığına yürüdü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve bazı sendika üyelerini kabul etti.

Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinde, Cumhurbaşkanının duyarlı davrandığını, soruna çözüm üretilmesi gerektiğini söylediğini belirtti ve müsteşarını ilgilenmesi için görevlendirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanına gelmek zorunda kaldıklarını çünkü hükümetin konu hakkında "vurdumduymaz" hale geldiğini savunan Serdaroğlu, hademelerin kaybettikleri işlerini geri istediğini, iş garantisi ve toplu iş sözleşmesi talep ettiğini kaydetti.

Okullara temizlik hizmeti ihalelerine şirketlerin, yıllardır hademelik yapanlara güvenerek katıldığını, yıllar içerisinde hademelerin değişmediğini sadece şirketlerin değiştiğini anlatan Serdaroğlu, ancak şirketlerin hademelere yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi

Serdaroğlu, çalışanların sendikaya üye olma, toplu iş sözleşmesi yapma hakkı olduğunu, sosyal bir devletin yasalara uyması gerektiğini ancak bunu Hükümete anlatamadıklarını belirtti.

Taşeron firmanın hakkını arayanların yerine başkalarını istihdam ettiğini, böyle bir taşeron sisteminin "kölelik" olduğunu kaydeden Serdaroğlu, işten çıkarılan bir kadının yerine kardeşinin işe alındığı durumlar yaşandığını, kardeşin kardeşe düşürüldüğünü, bunun bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısının 230 olduğunu belirten

Serdaroğlu, yapılan bazı girişimlerle eyleme katılanların sayısının 120'ye düşürüldüğünü iddia etti.

Serdaroğlu ayrıca okul temizliği için çıkılan ihalenin şartnamesinde hademe sayısının 280 olduğunu ancak ihaleyi kazanan şirketin 280 çalışanının bulunmadığını da ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:
KamuİşHademelerCumhurbaşkanlığıAhmet SerdaroğluErsin Tatar
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