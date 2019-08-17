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Tatar, Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı

Serdarlı Belediyesi ile Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği ve Serdarlı Muhtarlığı’nın ortaklaşa düzenlediği 5’inci Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:46
Tatar, Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı

Festivalin açılışına katılan Başbakan Ersin Tatar, örf, adet ve kültürlerin yaşatılmasında festivallerin büyük önemi olduğunu ifade ederek, kendilerinin de bu tarz etkinlikleri önemsediklerini söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, bölgenin merkezi konumundaki Serdarlı’da gençlerin iş bulabilmesi, yatırım ve çalışma ortamlarının çeşitlenmesi ve hizmetlerin artması için Hükümet olarak, belediye ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. 

Festivalin açılış konuşmasını yapan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ise festivalin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, kapsamlı festival programı ile katılımcıları memnun edeceklerine inandıklarını belirtti.

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Tatar
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