Tatar, Sertoğlu'nun açıklamalarını yargıya taşıdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, Konya’da gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılması ile ilgili, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yapmış olduğu açıklamaları yargıya taşıdı.

Avukat Salih Can Doratlı Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Sertoğlu aleyhinde, açıklamalarının hakaret içermesi, zem ve kadih teşkil etmesi ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olmaları iddiası ile Mahkemeye müracaat edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, konunun yargıya intikal etmesi nedeni ile daha fazla açıklama yapılmayacağı aktarılırken, yargılamanın neticelenmesinden sonra ileri açıklamanın yapılabileceği de kaydedildi.