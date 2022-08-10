Tatar-Sertoğlu tartışması.. Kim haklı?

İslami Dayanışma Oyunları Konya’da yapılıyor ya.. Oyunlara davet edilmediğimiz için başladı bir tartışma..

Bu çok normal elbette.. Ama toplumun gözü önündeki insanların tartışmada kullandığı içerik ve üslup maalesef üzüntü veriyor..

Bu konuda ilk taşı atan Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu oldu!

Beğenseniz de beğenmeseniz de seçilmiş bir cumhurbaşkanına “Beni temsil etmiyorsun” diyemezsiniz!..

Sayın Sertoğlu da kulüpler tarafından seçilmiş bir başkandır. Bugün bir kulüp başkanı çıkıp “Başkan bizi temsil etmiyor” dese, bu söylem havada kalır, aynen Sertoğlu’nun söyleminin kaldığı gibi..

Sertoğlu’na cevap elbette verilecekti ama bir Cumhurbaşkanı’nın bir Federasyon Başkanı’nı “şerefsizlik”le suçlayarak cevap vermesi büyük bir gaftır!

Maalesef Sayın Tatar bu gafları sürekli yapmakta.. Daha önce bu konuyla ilgili düşüncelerimi kaleme aldığım için tekrar yazacak değilim ama birileri Sayın Tatar’ın bu tip söylemlerle toplumsal desteğini her geçen gün daha çok yitirdiğini kendisine söylemelidir.

Hatta bir adım daha ileri gidip bir anket yaptırsın ve toplum nazarındaki yerini görsün, söylemlerinin doğru mu yanlış mı olduğunu belki o zaman anlar!

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Bu gereksiz tartışmalar nedeniyle işin özünü her zamanki gibi kaçırıyoruz!

Biz Kıbrıs Türk Devleti adı altında İslam İşbirliği Teşkilatı’nın gözlemci üyesiyiz. Organizasyon bu oyunlara gözlemci üyeleri davet etmemiş. Tek davet edilmeyen KKTC değil, diğer gözlemci üyeler de davet edilmedi. Asli üyeler arasında bir organizasyon.

Ama yer olarak Türkiye ve Konya seçildiği için belli ki Türkiye’nin baskısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunlara davet edildi.

Batının Rum’un hegemonyasıyla bizi tamamen yok saydığını zaten biliyoruz. O zaman islami ülkeler ve Türki Cumhuriyetlerde temsiliyetimiz için aktif bir çaba ortaya koymamız gerekir.

İşte bu ziyaretin de önemi burada ortaya çıkıyor.

Ersin Tatar’ın burada islami ülkelerin başkanlarıyla görüşmeler yapması, Kıbrıs Türk halkının uğradığı ambargoları anlatabilmesi önemlidir.

Sertoğlu, “ülke sporcusu ve ülke federasyonlarının hiçbirinin davet edilmediği İslam Oyunları’na tepki koyarak gitmemesini ümit ederim” diyerek Tatar’a seslendi..

Reddetse ne olacak? Oyunlar devam edecek, kimse de KKTC’nin varlığını ya da uğradığı haksızlığı bilmeyecek, konuşmayacak.

Tribünlere oynayan açıklamaların hiç bir kimseye fayda sağlamadığı aşikardır!

Oysa orada olup gayrı resmi de olsa temaslar yapmak, her kapıyı zorlamak bir varlık mücadelesidir.

Olaya bu çerçeveden bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ama her zaman olduğu gibi işin özünü kaçırarak boş tartışmaların gölgesinde ilerlemeye devam ediyoruz!

İşte bundandır ki; bir arpa boyu yol alamıyoruz ya zaten!..

Bu kavganın haklı olan tarafı olmadığı gibi, hiç kimseye faydası da yok! Gerçek bu!..