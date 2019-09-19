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Tatar: "Şimdi Anadolu’dan elektrik getirme vakti "

Tatar, Asrın Projesi ile suyun geldiğini şimdi ise Anadolu’dan elektrik getirme vakti olduğunu vurguladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:43
Tatar: "Şimdi Anadolu’dan elektrik getirme vakti "

Başbakan Ersin Tatar, Asrın Projesi ile suyun geldiğini şimdi ise Anadolu’dan elektrik getirme vakti olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu. Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatar, Kabloyla elektrik ile sürekli kaliteli ve çeşitliliği olan bir enerji politikası üzerinde çalıştıklarını söyleyerek Türkiye ile ilişkilere yeni bir artı olacağını belirtti.

Tatar, “Hepimizin milli menfaatine olan, ilişkilerimizi daha da geliştirmektir. Bunu yaparken kendi insanımızın refahını da yükseltmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

HABER KIBRIS

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Son Güncelleme: 19.09.2019 16:50
Anahtar Kelimeler:
TatarElektrikGetirmeSuHaberKıbrıs
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