Tatar: “Siyaset beni nereye götürür bilmem”

2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşması ile ülke siyaseti cumhurbaşkanlığı seçimine yönelmeye başladı. Başbakan Ersin Tatar, BRT’de katıldığı bir programda, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak mısınız” sorusu üzerine “Siyaset beni nereye götürür bilmem” cevabını verdi.
Tatar’ın konuşması şöyle:
UBP en büyük ve en köklü parti. Cumhurbaşkanlığı denilince bu makam çok önemli bir makam. UBP bunu tartışıyor. Ekim sonu Kasım başı gibi bir karar üretilecek. UBP tabanı, PM ve MYK bir karar üretecek. En doğru karar neyse ona bakacağız.
Benim söyledim hükümetin başı olarak talip olduğu makamda zamanımın olduğu. Siyaset bizi nereye götürür bilemem. UBP’nin ne diyeceği çok önemli.
Başbakanın yada parti başkanının illa ki cumhurbaşkanı adayı olacağı kuralı yok..Daha akıllılar da var,daha uygun kişiler de var,var da gene var...Yeter ki doğru ve uygun olan bulunsun...
Kaç defa seçim oldu bundan sonra birşeymi değişecek,boşuna seçim yapılıyor,boşa masraf
Sn.Başbakanım,lütfen bir an önce turizm bakanını değiştiriniz..Aksi halde bunun yüzünden sektörel bir gelişme olmayacak,daha da geri gideceğiz..