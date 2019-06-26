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Tatar: Sizler KKTC’nin gururusunuz

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta ilk kalp naklini gerçekleştiren ekibi kabul etti

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:49
Tatar: Sizler KKTC’nin gururusunuz

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta ilk kalp naklini gerçekleştiren ekibi kabul ederek, “Sizler KKTC’nin gururusunuz” dedi.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabul sırasında Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Dr. Hasan Birtan-Nakil sorumlusu, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi Klinik Şefi Operatör Dr. Ozan Emiroğlu, Kardioloji Uzmanı Dr. Eser Varış, KVC Sorumlusu ve Nakil Koord. Hemşire Nurcan Ercan, KVC Ameliyathane Sorumlusu Hemşire Mukaddes Akgür’e teşekkür plaketi takdim etti.

Dr. BurhanNalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nakil Sorumlusu Operatör Dr. Hasan Birtan, 17 Nisan’da ülkedeki ilk kalp naklini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, nakil öncesi ve sonrası süreç hakkında bilgi verdi.

Kalp Nakli’nin tüm ekip için zor bir süreç olduğunu vurgulayan Birtan, hastalarını sağlıklı şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Birtan, bundan sonra da başarılı nakiller gerçekleştirmeyi temenni etti.

Başbakan Ersin Tatar, sağlık alanında 25 yılda kat edilen gelişmelere değinerek, “25 yıl önce ülkemizde py-pass olamadığı için insanlar ölüyordu şimdi bademcik ameliyatı kadar sık by-pass yapılıyor” dedi.

“Sizler KKTC’nin gururusunuz” diyen Tatar, kazancın ve sosyal hakların istenilen düzeyde olmadığını ancak tüm bu özverinin insanlar sağlıklı bir hayat sürsün diye olduğunu belirtti.

Tatar, tıp eğitiminin ne kadar zahmetli ve özveri gerektiren bir süreç olduğunun bilinciyle sağlık sektöründe emek veren herkesi kutladı ve Kalp nakli gerçekleştiren ekibe ülke adına teşekkür etti. Tatar, daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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