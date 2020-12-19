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Tatar: "Sizleri kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında kurulan, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetine başarılar diledi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:12
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Tatar: "Sizleri kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında kurulan, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetine başarılar diledi.

TATAR'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Ersan Saner hükümetinin güven oyu alması dolayısı ile Başbakan Saner’e kutlama mesajı gönderdim :

Sayın Ersan Saner Başbakan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin Cumhuriyet Meclisi’nden güven oyu alması nedeniyle sizleri kutluyorum.Salgın ve neden olduğu sorunlar dolayısıyla zor bir süreçte görev üstlenmiş bulunuyorsunuz. Beklentimiz bir an önce Halkımızın sıkıntılarının aşılması için gereken çabayı ve çözümleri ortaya koymanızdır. Bu çabalarınızda yanınızda olacağımı belirtir çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı

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