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Tatar: “Sizlerin başarıları, KKTC’nin başarısı olacaktır”

KKTC Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi tarafından organize edilen gençlik toplantılarının ikincisi dün akşam, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelmesiyle gerçekleşti.

30 Ağustos 2022 Salı 10:46
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Tatar: “Sizlerin başarıları, KKTC’nin başarısı olacaktır”


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaşarak gençlerin gözlerinde heyecan, umut ve ülke sevgisi gördüğünü söyledi.

Mücadele ruhuyla hedeflere ulaşmak için çalışmanın, vatana ve ülkeye hizmet etmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlere fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek üzere çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Eğitimin hayat boyu devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı olabilmek için akademik başarının yanı sıra yurt dışında kurulacak ilişkilerin de önemini ifade etti.

Öğretmenlerin ve ailelerin desteğinin de önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerin başarıları KKTC’nin başarısı olacaktır” dedi.

“Mücahit halkın evlatları olarak ülke sevgisi ile KKTC gençliğinin başarılı olması hepimizin beklentisidir ve en büyük mutluluğumuz olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın farklı ülkeleriyle kültürel etkinliklerin de gelecek için önemli yatırımlar olduğunu sözlerine ekledi.

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