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Tatar, sokağa çıkma sınırlamalarının uzatılabileceğinden bahsetti

Başbakan Ersin Tatar, sokağa çıkma sınırlamalarının 10 Nisan günü daha da uzatılacağının sinyallerini verdi

06 Nisan 2020 Pazartesi 16:11
4231 Okunma
Tatar, sokağa çıkma sınırlamalarının uzatılabileceğinden bahsetti

Başbakan Ersin TatarKoronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma sınırlamaları ile iş yerlerinin kapalı olması durumunun 10 Nisan’dan uzatılacağına inandığını ifade etti.

Tatar Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, 10 Nisan’a kadar olan süre için alınan sınırlama kararlarının 10 Nisan’da yeniden değerlendirileceğini ancak sürenin en az bir hafta daha uzatılması ile ilgili bir kararın alınacağına inandığını ifade etti.

Bu konuda Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Kovid 19 Koordinasyon Konseyi ile istişarelerin yapılacağını ifade eden Başbakan, ancak 10 Nisan’a kadar çok uzun bir süre kalmadığını ve bu süre içerisinde virüsün yayılma riskinin ortadan kalkması gibi bir durumu öngörmediğini ifade etti.

Henüz uzatma ile ilgili alınmış net bir kararın olmadığını da sözlerine ekleyen Başbakan Ersin Tatar, bu virüs konusunda uğraş veren üç organla istişare sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından gerekli kararın alınacağını ifade etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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E 2020-04-06 16:54:53

İnsanları destek leyi vergileri almayın dük ve ev kiralarına care bulun erteleyin yapamıcaksanız küçük esnafı acın kontorollü açılabilir

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E 2020-04-06 16:58:25

Market lerden bulaşmadıysa bu süreçte küçük esnaf acılabilir

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Mustafa cetin 2020-04-06 18:17:37

Facebook tan ulke yönetirsiniz..tek derdiniz cepten para çıkmasın..evde kalsin bu insanlar da ne yesin sizin gibi cebi dolu degil herkesin yaziklar olsun

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X 2020-04-06 18:29:04

sadece paketi acsalar ya dunyanin heryerinde oldugu gibi.

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Girne 2020-04-06 17:53:40

baştan yapmanız gereken hiç bir şeyi yapmadığınızdan dolayı bizler bu haldeyiz sayın tatar. ilk virüs vakası ortaya cıktığı gibi anında ohal ilan edip 14 günlük karantina uygulamanız lazımdı cumhurbaşkanı akıncı sizlere bunu iletti ama siyasi rant peşinden koştunuz buyrun burdan yakın .. Her gün bir pozitif vaka ortaya cıktığında her pozitif için 14 gün karantina demektir . bu 14 gün hep sonsuz döngüde gidecek gibi sizlerin sayesinde

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Bilginboy 2020-04-06 19:23:18

Şaşırdınız artık sayın Tatar size hava hoş maaşınız yatar esnafı düşünen yok

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