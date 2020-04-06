Tatar, sokağa çıkma sınırlamalarının uzatılabileceğinden bahsetti

Başbakan Ersin Tatar, Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma sınırlamaları ile iş yerlerinin kapalı olması durumunun 10 Nisan’dan uzatılacağına inandığını ifade etti.
Tatar Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, 10 Nisan’a kadar olan süre için alınan sınırlama kararlarının 10 Nisan’da yeniden değerlendirileceğini ancak sürenin en az bir hafta daha uzatılması ile ilgili bir kararın alınacağına inandığını ifade etti.
Bu konuda Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Kovid 19 Koordinasyon Konseyi ile istişarelerin yapılacağını ifade eden Başbakan, ancak 10 Nisan’a kadar çok uzun bir süre kalmadığını ve bu süre içerisinde virüsün yayılma riskinin ortadan kalkması gibi bir durumu öngörmediğini ifade etti.
Henüz uzatma ile ilgili alınmış net bir kararın olmadığını da sözlerine ekleyen Başbakan Ersin Tatar, bu virüs konusunda uğraş veren üç organla istişare sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından gerekli kararın alınacağını ifade etti.
KAYNAK: KIBRIS POSTASI
İnsanları destek leyi vergileri almayın dük ve ev kiralarına care bulun erteleyin yapamıcaksanız küçük esnafı acın kontorollü açılabilir
Market lerden bulaşmadıysa bu süreçte küçük esnaf acılabilir
Facebook tan ulke yönetirsiniz..tek derdiniz cepten para çıkmasın..evde kalsin bu insanlar da ne yesin sizin gibi cebi dolu degil herkesin yaziklar olsun
sadece paketi acsalar ya dunyanin heryerinde oldugu gibi.
baştan yapmanız gereken hiç bir şeyi yapmadığınızdan dolayı bizler bu haldeyiz sayın tatar. ilk virüs vakası ortaya cıktığı gibi anında ohal ilan edip 14 günlük karantina uygulamanız lazımdı cumhurbaşkanı akıncı sizlere bunu iletti ama siyasi rant peşinden koştunuz buyrun burdan yakın .. Her gün bir pozitif vaka ortaya cıktığında her pozitif için 14 gün karantina demektir . bu 14 gün hep sonsuz döngüde gidecek gibi sizlerin sayesinde
Şaşırdınız artık sayın Tatar size hava hoş maaşınız yatar esnafı düşünen yok