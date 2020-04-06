Tatar, sokağa çıkma sınırlamalarının uzatılabileceğinden bahsetti

Başbakan Ersin Tatar, Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma sınırlamaları ile iş yerlerinin kapalı olması durumunun 10 Nisan’dan uzatılacağına inandığını ifade etti.

Tatar Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, 10 Nisan’a kadar olan süre için alınan sınırlama kararlarının 10 Nisan’da yeniden değerlendirileceğini ancak sürenin en az bir hafta daha uzatılması ile ilgili bir kararın alınacağına inandığını ifade etti.

Bu konuda Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Kovid 19 Koordinasyon Konseyi ile istişarelerin yapılacağını ifade eden Başbakan, ancak 10 Nisan’a kadar çok uzun bir süre kalmadığını ve bu süre içerisinde virüsün yayılma riskinin ortadan kalkması gibi bir durumu öngörmediğini ifade etti.

Henüz uzatma ile ilgili alınmış net bir kararın olmadığını da sözlerine ekleyen Başbakan Ersin Tatar, bu virüs konusunda uğraş veren üç organla istişare sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından gerekli kararın alınacağını ifade etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI