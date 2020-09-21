UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağını ziyaret etti.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Ersin Tatar’a hitaben, “ Sizleri aramızda görmek bizim için şereftir. Çok mutlu olduk. Dileriz Cumhurbaşkanı seçilirsiniz ve Milli duygularla çalkalanan Sönmezliler Ocağı’nı da ihya etmiş olursunuz” dedi.

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar da fırsat buldukça ziyaret etmekten onur duyduğu Sönmezliler Ocağı’nda bir kez daha samimi duygularla karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sönmezliler Ocağı ile aynı milli hassasiyetleri paylaşmakta olduklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenlik ve refah içerisinde yeni bir gelecek istediklerini vurguladı.

KKTC’nin varlığından rahatsız olanlara inat bu devletin yaşaması için vargüçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Tatar, Anavatan Tükiye’nin desteğine vurgu yaptı.

Tatar “Anavatan Türkiye bölgede verdiği mücadele bizim de mücadelemizdir” dedi.

Başbakan tatar, “ Dr Küçük’ten, Denktaş’, Eroğlu’ndan aldığımız milli varoluş davamızı sürdürmek bizim için bir onur meselesidir. Bu davayı, hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda başarıyla sonuçlandırmak bizlerin görevidir” diye konuştu.