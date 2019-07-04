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Tatar: Sorunlar müzakere edilerek aşılacak

Başbakan Ersin Tatar, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu başkanı Ahmet Çaluda ve federasyona bağlı sendikaların başkan ve temsilcilerini kabul etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
Tatar: Sorunlar müzakere edilerek aşılacak

HÜR-İş Başkanı Ahmet Çaluda, ülkede çalışma barışında sıkıntılar yaşandığına değinerek, federasyona bağlı sendikaların sıkıntı ve taleplerini aktardı.

Taşeron uygulaması, Kamu Reformu gibi konuların bir an önce ele alınması gerektiğini belirten Çaluda, Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2’lik kesintiyi eleştirdi, Hayat Pahalılığı ödemelerinin çalışanların anayasal hakkı olduğunu, geri iade edilmemesi halinde yargıya başvuracaklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da Hür-İş’in ortaya koyduğu sorunların zaten bilindiğini belirterek mutlaka dikkate alınacağını söyledi.

Hür-İş’in ortaya koyduğu sorunlar arasında bulunan taşeron uygulamasıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Ersin Tatar, Kamu Reformu’nu meclise taşımayı düşündüklerini, zaten bu yönde bir komite oluşturulduğunu ve çalışmalar yaptığını söyledi.

Tatar, DAÜ’deki yetki sorununun da bir an önce aşılması için çözüm bulunacağını belirtti…

Başbakan Tatar, Asgari Ücret’in ise yasaların gereği olduğunu, sektörel bazda bir asgari ücret politikasına kendisinin de sıcak baktığını ifade etti.
Tatar ‘Sektörel bazda bir asgari ücret politikasına ben de sıcak bakıyorum. Yıllardan beridir tartışılan bir meseledir. Bunu da gündeme getirmeyi düşünüyoruz çünkü asgari ücret yükseldik sonra başka sıkıntılar doğuyor. Çünkü günün sonunda ekonomik işletmeleri de düşünmek lazım’ diye konuştu.

Ülkedeki kayıt dışılıkla ilgili olarak ise Tatar, bunun her zaman bir sorun olduğunu ancak UBP-HP hükümetinin bu sorunun önüne geçmek için çalışmaları olacağını belirtti.

Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yasasının da yıllardan beridir gündemde olduğunu, bu konunun da hükümetleri döneminde ele alınacağını söyledi.

Hem demokrasi hem de çalışma barışı gereği sıkıntıların aşılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başbakan Tatar, devletin de başka sıkıntıları bulunduğunu ancak müzakere ederek ve bir noktada uzlaşarak tüm sorunların aşılacağını vurguladı.

Tatar, esas olanın çalışanın haklarını koruyarak ekonomiyi büyütebilmek olduğunu da vurguladı.

(BRT)

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Ersin Tatar
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