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Tatar: söylediklerim kamuoyuna yanlış aktarılıyor

Başbakan Ersin Tatar yaptığı açıklamanın kamuoyuna yanlış aktarıldığını ifade ederek açıklama yaptı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:15
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Tatar: söylediklerim kamuoyuna yanlış aktarılıyor

Başbakan Ersin Tatar sözlerinin kamuoyuna yanlış aktarıldığını ifade ederek açıklama yaptı.

Ersin Tatar şunları aktardı:

Değerli kardeşlerim; maalesef samimiyet ve iyi niyetle söylediklerim kamuoyuna yanlış anlaşılacak şekilde aktarılıyor. Okulların en son açılacağını başından bu yana söyleyen benim. Bugün de bir soru üzerine okulların açılmaması gerektiğini, Sağlık Bakanının bu görüşünü doğru bulduğumu ama son kararın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri ışığında Bakanlar Kurulu’nda alınacağını belirttim.Durum bu noktadayken, benim ve Bakan’ın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değildir. Hükümetimiz Covid-19 salgını ile mücadeleyi başarı ile devam ettirmekte, ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları gidermek için yoğun çaba harcamaktadır.

Son Güncelleme: 04.05.2020 00:21
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