TATAR SPEHAR İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la görüştü.

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, görüşmede Spehar, Genel Sekreter Guterres’in Kıbrıs konusundaki girişimleri için seçimlerin sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Tatar ise, UBP ve hükümet olarak tutumlarının net olduğunu ifade etti ve seçim sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden bu görüşleri dikkate almasını beklediklerini söyledi.