Tatar: Sporu ileriye taşımak için büyük çaba sarf ediliyor

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akol Grup tarafından organize edilen gecede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk sporuna ve gençliğine hizmet verenleri kutladı, birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türk futboluna sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Ekonomik kriz, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargoları gibi sıkıntılara rağmen hep birlikte sporu ileriye taşımak için büyük gayret sarf edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk futboluna yön veren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na, tüm hakemler camiasına, antrenörlere ve ülke sporuna farklı açılardan hizmet ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.