Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucudan tutuklandılar!
Uyuşturucudan tutuklandılar!

Tatar: Sporu ileriye taşımak için büyük çaba sarf ediliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Efsaneleri Gecesi’ne katıldı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 11:04
22 Okunma
Tatar: Sporu ileriye taşımak için büyük çaba sarf ediliyor

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akol Grup tarafından organize edilen gecede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk sporuna ve gençliğine hizmet verenleri kutladı, birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türk futboluna sahip çıkmanın önemine işaret etti. 

Ekonomik kriz, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargoları gibi sıkıntılara rağmen hep birlikte sporu ileriye taşımak için büyük gayret sarf edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk futboluna yön veren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na, tüm hakemler camiasına, antrenörlere ve ülke sporuna farklı açılardan hizmet ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü yasta... Kasapoğlu hayatını kaybetti!
İnönü yasta... Kasapoğlu hayatını kaybetti!
Feci kazada yaralı var!
Feci kazada yaralı var!
Başbakan Üstel: Ekonominin refahını geliştirmek için çalışmaya kararlıyız
Başbakan Üstel: Ekonominin refahını geliştirmek için çalışmaya kararlıyız










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim