Tatar: Şu andaki hükümet, ne vatandaşı ne de ülkeyi düşünüyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının mutlaka ekonomik gelişme mücadelesini kazanacağını” belirtti.

Ziyarette konuşan Ersin Tatar, “şu andaki hükümetin bir al gülüm-ver gülüm hükümeti olduğunu, vatandaşı ve ülkeyi düşünmediğini belirtti.

“UBP olarak halkın içindeyiz. Çiftçi, hayvancı, tüccar, sanayici şikayetçi, Türkiye ile Mali ve Ekonomik Protokol bizler için çok önemli ama hükümetin bu konuda gayreti yok gibi. Geçen yıl imzalanması gereken protokol daha imzalanmadı. Biz UBP olarak ekonomik kalkınma üzerinde önemle duruyoruz. Kıbrıs Türk Halkı mutlaka ekonomik gelişim mücadelesini de kazanacaktır. Bütün çabamız bu yöndedir.”

UBP Genel Başkanı Tatar konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi ve Cumhurbaşkanı’nın iki devletlilik, görüşmelerin başlayıp, başlamaması tartışılırken Meclis’e bilgi vermekten kaçmasını doğru bulmadıklarını vurguladı.

Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı’nın Rum tarafı ile bir federal çözüm olacağına artık inanmadığını” da anlattı ve “ iki devletli çözüm gerçekçidir. Zaten şu anda iki ayrı devlette yaşıyoruz. Bunların işbirliği ile bu işe başlanırsa doğru olur” diye konuştu.