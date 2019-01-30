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Tatar: Şu andaki hükümet, ne vatandaşı ne de ülkeyi düşünüyor

Tatar dün gece UBP Serdarlı Örgütü’nü ziyaret etti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:47
Tatar: Şu andaki hükümet, ne vatandaşı ne de ülkeyi düşünüyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının mutlaka ekonomik gelişme mücadelesini kazanacağını” belirtti.

Ziyarette konuşan Ersin Tatar, “şu andaki hükümetin bir al gülüm-ver gülüm hükümeti olduğunu,  vatandaşı ve ülkeyi düşünmediğini belirtti.

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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar şöyle dedi:

“UBP olarak halkın içindeyiz. Çiftçi, hayvancı, tüccar, sanayici şikayetçi, Türkiye ile Mali ve Ekonomik Protokol bizler için çok önemli ama hükümetin bu konuda gayreti yok gibi. Geçen yıl imzalanması gereken protokol daha imzalanmadı. Biz UBP olarak ekonomik kalkınma üzerinde önemle duruyoruz. Kıbrıs Türk Halkı mutlaka ekonomik gelişim mücadelesini de kazanacaktır. Bütün çabamız bu yöndedir.”

UBP Genel Başkanı Tatar konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi ve Cumhurbaşkanı’nın iki devletlilik, görüşmelerin başlayıp, başlamaması tartışılırken Meclis’e bilgi vermekten kaçmasını doğru bulmadıklarını vurguladı.

Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı’nın Rum tarafı ile bir federal çözüm olacağına artık inanmadığını” da anlattı ve “ iki devletli çözüm gerçekçidir. Zaten şu anda iki ayrı devlette yaşıyoruz. Bunların işbirliği ile bu işe başlanırsa doğru olur” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
UBP Genel Başkanı TatarHükümetVatandaşülkeHaberGündemKıbrısUBP Serdarlı Örgütü
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:) 2019-01-30 17:53:06

siz cunku 40 yildir dusundunuz, o yuzden bu hallere geldik. muhalefet yapmaninda bir adabi sayin parti baskani

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Right 2019-01-30 20:09:43

Kuzey Kıbrıs bumbar oldu. Alt yapı, üst yapı, su ve zirai yapı mevcut milyonu artık çekmez. Çekmez. Vatandaş olmadan kaçak yaşayanlara çare bulmak lazım.
Gelecek para için vatandaşlık olukları açılacak protokol da eksik olsun!

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hobbalaaa 2019-01-30 17:56:32

ha Özgürgün dü vatandaşı ve hükümeti düşünen doğruuu..
cikinden başka bir şeyi düşündüğü yok hıyartonun.
da ayni partinin yeni başkanı bunu söyleyecek.
olan siz ya cikinizi ya cebinizi düşünürsünüz..ayarsızlar

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vatandaş 2019-01-30 18:01:00

yok sen çok düşünün koca koç. ziligunti çıkarasınız sende senin gibilerde.

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Doğru Söz 2019-01-30 19:32:27

Türkiye yeni sisteme geçtik KKTC ile kim ilgilenecek daha karar vermedik diyerek bu güne gelindi. Yani protokol imzalamak için bu hükümet gidip bize muhatap gösterin deyip Tayyip ERDOĞAN'ın boğazını mı sıkmalı idi? Siz olsaydınız olmayan muhatapla protokol da mı imzalardınız? Biraz da ciddi olun beeeee!

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Gülüyorum 2019-01-30 20:17:56

Deli gibi gülmemin sebebisin

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