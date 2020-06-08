Tatar, Süheyla Küçük'ün Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayınladı

Başbakan Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı.

Tatar'ın mesajı şöyle:

Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük’ün değerli eşleri Süheyla Küçük hanımın ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Süheyla Küçük, şahsiyeti, hizmetleri ile çoktan Kıbrıs Türk tarihindeki yerini almıştır. Yakın tarihimizin önemli şahitlerinden biri, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin eski başkanlarından Süheyla Küçük’e Allah’tan rahmet , yakınlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.