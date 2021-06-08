Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyum. Burada bir yakınlık var. Bu yakınlık; tarihsel süreçte, kalbi duygularla kendini göstermektedir” dedi.

08 Haziran 2021 Salı 18:42
16 Okunma
Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türki cumhuriyetlerle siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Bizler aynı ata toprağından yetişmiş, aynı ataların torunlarıyız” ifadelerini kullandı.

Çağın teknolojik gelişmeleri ve iletişim aygıtları sayesinde, toplumların daha da yakınlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Geçmişte özlemle birbirimizi hep düşüncelerimizde yaşatırdık. Bugün, bu imkanlar sayesinde aramızdaki bağların çok daha güçlü olduğunu, mesafenin çok daha yakınlaştığını görüyoruz” dedi ve iki toplum arasındaki güçlü bağ ve iş birliğinin yaratacağı büyük güce dikkat çekti.

KKTC’de yaşayan Tacikistanlı kardeşlerinin varlığından duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle üniversitelerde eğitim gören Tacikistanlı öğrencilerin, donanımlı birer birey olarak ülkelerine hizmet ettiklerini gözlemlemekten duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’in şahsında, tüm Tacikistanlı kardeşlerine sevgi ve saygılarını” gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Tacikistanlılar Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner'den, Sinovac aşısı için Türkiye'ye teşekkür
Saner'den, Sinovac aşısı için Türkiye'ye teşekkür
TRNC records 26 COVID cases
TRNC records 26 COVID cases
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu!
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim