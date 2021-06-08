Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türki cumhuriyetlerle siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Bizler aynı ata toprağından yetişmiş, aynı ataların torunlarıyız” ifadelerini kullandı.

Çağın teknolojik gelişmeleri ve iletişim aygıtları sayesinde, toplumların daha da yakınlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Geçmişte özlemle birbirimizi hep düşüncelerimizde yaşatırdık. Bugün, bu imkanlar sayesinde aramızdaki bağların çok daha güçlü olduğunu, mesafenin çok daha yakınlaştığını görüyoruz” dedi ve iki toplum arasındaki güçlü bağ ve iş birliğinin yaratacağı büyük güce dikkat çekti.

KKTC’de yaşayan Tacikistanlı kardeşlerinin varlığından duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle üniversitelerde eğitim gören Tacikistanlı öğrencilerin, donanımlı birer birey olarak ülkelerine hizmet ettiklerini gözlemlemekten duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’in şahsında, tüm Tacikistanlı kardeşlerine sevgi ve saygılarını” gönderdi.