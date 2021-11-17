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Tatar: “Talat ve Akıncı 5'er yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı, Rum tarafıyla onlar bile anlaşamadı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya işaret ederek, “3-5 ay içerisinde biz bu işi çözeceğiz’ diye açıklamaları var. Bu açıklamalar tarihe geçmiştir. Ancak bir netice alamadılar. Rum tarafıyla onlar bile anlaşamadı” dedi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 21:38
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Tatar: “Talat ve Akıncı 5'er yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı, Rum tarafıyla onlar bile anlaşamadı”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT ekranlarında yayınlanan özel bir programa konuk olarak, Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatar, Kıbrıs sorununun uzun soluklu bir mücadele olduğuna vurgu yaparak, “Bir veya iki günde netice alınabilecek bir durum yok. Benim böyle bir sözüm de yok” ifadelerini kullandı.

3. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya işaret eden Tatar, “3-5 ay içerisinde biz bu işi çözeceğiz’ diye açıklamaları var. Bu açıklamalar tarihe geçmiştir. Ancak bir netice alamadılar. 5 sene o yaptı, 5 sene de o yaptı. En büyük yoldaşlarıyla birlikte yola çıktılar. Karşı tarafın kendilerini yarı yolda bıraktıklarını kendileri de biliyor... Rum tarafıyla onlar bile anlaşamadı” şeklinde konuştu.

“Barış ve huzur 47 yıldır devam ediyor, kimsenin burnu bile kanamamıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının 1974 öncesi çatışmalarda kendi kendilerini de katlettiklerini belirtti ve “Türk askerinin varlığı bir bakıma onlarında menfaatine oldu. Çünkü adaya istikrar geldi, barış geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Artık yeni pozisyon geri dönülmeyecek bir hal almıştır. Rum tarafını gerçekleri görmeye davet ediyoruz. Çünkü hayal aleminde yaşamanın kimseye bir faydası yok. Rum tarafı hayal aleminde yaşıyor” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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