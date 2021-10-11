Tatar: "Tarafsız olmam gerekiyor ama insan kendi ruhundan geçeni gizleyebilir mi?"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP'nin 46'ncı kuruluş yıldönümünde konuştu.

"Tarafsız olmam gerekiyor ama insan kendi ruhundan geçeni gizleyebilir mi?" Diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Milletvekili olarak yola çıktığını ve 5'inci Cumhurbaşkanı olarak hitap ettiğini belirterek UBP'lilere teşekkürlerini sundu.

Tatar, kurultay konusunda herkesi birlik ve beraberliğe davet ederek, ülkeye hizmetin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, egemen eşitliğe dayalı bir anlaşma için KKTC'de buna inanan güçlü bir UBP'ye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"ÜLKEMİZ İÇİN EN İYİSİ NE İSE ONU İSTİYORUM"

Meclis için üzüldüğünü, erken seçim için 6 Şubat tarihinin konuşulduğunu ancak seçim yasaklarıyla ilgili muhalefetin işi gerdiğini söyleyen Tatar, "Ülkemiz için en iyisi neyse onu istiyorum" dedi.

Tatar, "Bir cumhurbaşkanının ülkeyi yöneten vekillerle her türlü değerlendirmeyi beraber yapmak görevidir" şeklinde konuştu.

Türkiye ile temasları daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için davet aldığı sürece Türkiye'nin çeşitli bölgelerini ziyaret ettiğini kaydeden Tatar, "Maalesef bazı çevreler bundan büyük rahatsızlık duyuyorlar çünkü bizim yaptıklarımızı yapamazlar" dedi.

Tatar, "Bazı kişiler var, bir elin parmakları kadar. Bir ülke kendi güvenlik gerekçeleriyle ziyaret müsaadesi vermeyebilir. Bizim yapacağımız bir şey yok. Bu, o devletin kararıdır. Turkiyemize dil uzatan, işgalci diyen, beyaz evimize genelev benzetmesi yapabilenler var. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklamalarla beni bu meseleye çekmeye çalışıyor. Bu büyük bir gaflet. Erhürman onlara sahip çıkmaya çalışarak siyasi usule uygun olmayan bir şekilde davranıyor' ifadelerini kullandı.

CTP'nin bu kapsamda kendisine yönelik "Türkiye tarafından seçtirilen" şeklinde açıklama yaptığını söyleyen Tatar, "Beni bu şekilde taktım etmeleri hepimize, UBP'ye hakarettir.