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Tatar: "Tarih bizi haklı çıkarmaktadır"

16 Ekim 2018 Salı 10:20
Tatar: "Tarih bizi haklı çıkarmaktadır"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ iki devletli bir çözümün artık Rum kesiminde de ciddi ciddi en üst düzeyde konuşulmakta olduğuna “ dikkati çekti ve “ tarih bizi haklı çıkarmaktadır. Anavatan Türkiye ile uyum içinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” dedi. Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti: “ Kıbrıs konusundaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Benim uzunca bir süredir dile getirdiğim ‘ Avrupa Birliği çatısı altında iki devletli çözüm ile kadife ayrılık ve merkezi yanı zayıf bir gevşek federasyon artık Rum Ulusal Konseyi’nde konuşuluyor. Özellikle liberal demokrat Rum aydınları ile siyasetçileri artık bugüne kadar konuşulan çözüm şekillerinin geçerli olmadığı konusunda buluşuyorlar. Dolayısıyla, iki devletli bir çözüm artık Rum kesiminde de ciddi ciddi en üst düzeyde konuşuluyor ve belli ki Kıbrıs konusunda yeni bir aşamaya doğru hızla ilerleniyor. Bizler de Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ulusal Birlik Partisi olarak biz de, ortaya koyacağımız görüşler, yapacağımız görüşmeler ve temaslarla bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer almalıyız.Tarih bizleri haklı çıkarmıştır. Kıbrıs konusunda yaşananlar ortadadır. Derelerden çok su akmış, çok şey değişmiştir. Kıbrıs’ta tek çözüm 1977-1979 koşullarında belirlenen federasyon değildir.Adadaki iki halkın huzur ve güven içinde , yan yana yaşaması, işbirliği içinde olmaları en önemli husustur. Eminim ki akıllı davranılır vizyoner bir bakış açısı ile konulara yaklaşılırsa Kıbrıs konusuna var olan gerçekler ışığında bir çözüm bulmak mümkündür.”

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Son Güncelleme: 16.10.2018 11:25
Yorumlar
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nnn 2018-10-16 12:59:40

tatar kimdir ki hergün onu haber yaparsınız anlamadım... dersin parti başkanı... amacınız nedir

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