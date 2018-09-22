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Tatar: “Tarıma yoğun ilgi ve destek şart”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, çeşitli sektörlerin sorunları ile ilgili uzmanlar ve sektörden insanlarla başlattığı toplantılarını sürdürüyor. 

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:59
Tatar: “Tarıma yoğun ilgi ve destek şart”

Ersin Tatar’ın Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, dün tarım kesiminden uzmanlar ve çiftçilerle görüştü. Görüşmede tarım sektörüne yönelik politikaların konuşulup tartışıldı.

Tarımsal üretimin bir ülke için stratejik olduğuna işaret eden Tatar, tarımın ihmal edilemeyeceğini söyleyerek, hükümeti eleştirdi. 

Tarıma yoğun ilgi ve destek şart olduğunu vurgulayan Tatar, küresel ısınma ve artan kuraklığın etkisiyle Anavatan Türkiye’den gelen suyun önemine işaret ederek, projenin en erken zamanda tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca, sektöre yönelik reformlar da değerlendirildi.

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Ersin TatarUBP Lefkoşa MilletvekiliTarımIlgiDestekGündemKıbrıs
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