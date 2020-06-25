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Tatar, Taşımacılar Birliği Heyeti'ni kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, yeni kurulan Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerinden oluşan heyeti Başbakanlık'ta kabul etti.

25 Haziran 2020 Perşembe 21:52
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Tatar, Taşımacılar Birliği Heyeti'ni kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, taşımacılık sektörünün büyük ekonomik yatırım gerektirdiğini belirterek, hükümetin zaman zaman teşviklerle ya da başka katkılarla sektöre yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Tatar, pandemi  döneminde çok sıkıntı yaşayan taşımacılığın normalleşe başlayınca eski boyuta geleceğine inanç belirtti. 

Başbakan Ersin Tatar, yeni kurulan Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerinden oluşan heyeti Başbakanlık'ta  kabul etti.

Başbanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada bu sektörde kuşaktan kuşağa hizmet verilmekte olduğuna dikkat çekerek  mücadele yıllarında olduğu gibi, kalkınma yıllarında da inatla bu sektörde çalışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Bu birliğin yeni kurulmuş olduğuna da dikkat çeken Başbakan Tatar, bir ayrılma yaşandığını ancak diğer birliğin de bu ülkeni insanları olduğunu kaydetti. Tatar, halka hizmet anlamında yapılacak faaliyetlerde iyi ilişkiler içinde  sektörün beklentilerinin karşılanmasını ve sıkıntıların aşılmasının en büyük temennisi olduğunu ifade etti. Tatar, iki farklı kuruluşun iyi ilişkiler içinde olmalarının toplum menfaatine olacağının da altını çizdi.

Taşımacılık sektörünün büyük ekonomik yatırım gerektirdiğine değinen Başbakan Tatar, hükümetin de zaman zaman teşviklerle ya da başka katkılarla bu sektöre yardımcı olmaya çalıştığını  kaydetti. Pandemi döneminde taşımacılığın durmasıyla birçok sektör gibi bu sektörün de çok sıkıntıya girdiğini hatırlatan Tatar, normalleşe başlayınca bu sektörün de eski boyuta geleceğine inanç belirtti. 

Başbakan Ersin Tatar, rekabetin, atıl kapasitenin ortaya çıkması için gerekli olduğuna da vurgu yaparak, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de sıkıntılı günlerden geçildiğini, taşımacılığın durduğunu ve toplu taşımanın olmamasından sektörün sıkıntıya girdiğini belirterek ekonomik olarak bu işi sürdürebilmenin kolay olmadığını, bu sıkıntının bilinci içinde dar imkanlar ölçüsünde birtakım düzenlemelere gittiklerini söyledi.

 “İnanıyorum ki normalleşme süreci ile  normal ekonomik faaliyetlerine devam edilecek. İleriye baktığımızda bu sektör büyük yatırım ister” diyen Başbakan Tatar, yatırımların devamı için teşvikler ve başka katkılarda bulunacaklarını ifade etti.

Tatar, geniş pencereden bakıldığında KKTC'nin gelişen ve kalkınan bir ülke olduğunu belirterek yatırımın da kontrol altında olmasının ve sağlıklı bir ortamda rekabetin önemine işaret etti.

Taşımacılığın orta vadede daha da önem taşıyacağını belirten Başbakan Ersin Tatar, yolların gelişmesi ve iyileştirilmesinin önemine işaret etti.

Başbakan Tatar, "Önümüzdeki yıllarda tüm bu sektörlerde yatırımın ve gelişmenin olacağına ve sıkıntıların aşılarak ve güzel umutlu günlerin bizim olacağına inanıyorum" dedi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ise Başbakan'la görüşmelerinde yaptığı konuşmada, bu ziyareti yaparken hem yeni kurulan birliği tanıtmayı hem de sektörün sıkıntılarını aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Aytaç, kimseyle bir sıkıntıları olmadığını, toplu taşımacılığa ayrı bir heyecan getirmek istediklerini de belirtti.

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Girneli 2020-06-25 22:00:02

Adamın işi gücü hatıra resmi çektirmek..

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