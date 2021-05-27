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Tatar, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna akşam yemeği verdiği bildirildi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 21:34
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Tatar, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna akşam yemeği verdi.

Yemeğe, TBMM Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Milletvekili İzlem Gürçağ, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 1. Müsteşar Özlem Demir, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Muslu Akgüney katıldı.

Son Güncelleme: 27.05.2021 22:50
Anahtar Kelimeler:
TBMMKKTC Dostluk Grubu
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