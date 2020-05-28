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Tatar, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kutladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun birinci liginde mücadele eden ve ligi yenilgisiz tamamlayarak Süper Lige yükselen   KKTC Tekerlekli  Sandalye Basketbol   Takımı'nı ziyaret ederek, başarılarından   dolayı kutladı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 21:52
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Tatar, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kutladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun birinci liginde mücadele eden ve ligi yenilgisiz tamamlayarak Süper Lige yükselen   KKTC Tekerlekli  Sandalye Basketbol   Takımı'nı ziyaret ederek, başarılarından   dolayı kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Federasyon   Başkanı Ruhsar Vudalı ve yönetim kurulu ile sporcular hazır bulundu.

Başbakan Tatar, federasyon başkanı ve yönetim kuruluyla sporcularının inanç ve azminin bir göstergesi olan bu başarının KıbrısTürk halkı için gurur verici olduğunu belirtti. 

Tatar, “Covid 19 salgını nedeniyle belki bu dönem lig tamamlanamamıştır ancak ligin ertelendiği güne kadar çok büyük bir   başarıya imza attınız ve   şimdi federasyonun da kararıyla bu başarı tescillenmiştir. Göstermiş olduğunuz bu büyük başarının önümüzdeki sezon süper ligde de devam etmesini dilerim. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun  Süper Ligi'nde de ülkemizi yine gururla  temsil edeceğiniz ve başarınızı devam ettireceğiniz inancımı bu vesileyle ifade etmek isterim.“ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarTürkiye Bedensel EngellilerTürkiye Bedensel Engelliler Spor FederasyonuKKTC Tekerlekli  Sandalye Basketbol   Takımı
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